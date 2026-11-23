Por Alejandra Fonovich (Larrondo, Tonelli & Asoc.)

La Ley 27.826 de Inocencia Fiscal II, incorporó dos beneficios para reducir las multas por incumplimientos formales: una rebaja permanente del 25% y otra extraordinaria del 50%. Con la publicación de la Resolución General 5927/2026, ARCA definió el procedimiento para aplicar esta última y estableció una fecha límite: el 18 de diciembre de 2026.



La novedad no pasa solamente por la puesta en marcha del régimen. La posibilidad de combinar ambas reducciones,permitiría disminuir las sanciones hasta un 62,5% de su importe original.



Las multas formales sancionan el incumplimiento de deberes administrativos, independientemente de que exista o no impuesto omitido. Entre las infracciones previstas se encuentran la falta de presentación de declaraciones juradas y el incumplimiento de requerimientos de información.

Las multas formales sancionan el incumplimiento de deberes administrativos, independientemente de que exista o no impuesto omitido.



La reducción extraordinaria del 50% comprende infracciones cometidas antes del 9 de octubre de 2026, vinculadas con obligaciones formales vencidas desde el 2 de enero del mismo año.



El beneficio alcanza a personas humanas, sucesiones indivisas, micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2, y determinadas entidades sin fines de lucro (deben estar registradas en ARCA). En el caso de las MiPyMEs, se requiere contar con el certificado correspondiente. Quedan excluidos los Grandes Contribuyentes Nacionales.



Dos reducciones que pueden combinarse

La Ley 27.826 incorporó el artículo 49 bis a la Ley de Procedimiento Tributario, con una rebaja permanente del 25% para determinadas multas formales. A diferencia del beneficio extraordinario, esta rebaja no está sujeta al vencimiento de diciembre.



El Decreto 1253/2026 contempla la compatibilidad con otros mecanismos legales de reducción. Esto permite interpretar que, cuando una misma sanción reúne las condiciones de ambos regímenes, las rebajas podrían aplicarse sucesivamente.

Con la reglamentación de Inocencia Fiscal II y bajo determinadas condiciones, el ahorro total por la reducción de multas podría llegar hasta el 62,5%.



Por ejemplo, una multa de $1.000.000 se reduciría a $750.000 mediante el beneficio del 25%. Si sobre ese importe corresponde aplicar también la reducción extraordinaria del 50%, el monto final sería de $375.000.



El ahorro total alcanzaría así el 62,5%. La aplicación conjunta requiere verificar que la sanción esté comprendida en ambos beneficios y que se cumplan las condiciones exigidas.

Cómo acceder al beneficio

La RG 5927/2026 establece que el contribuyente debe haber subsanado el incumplimiento que originó la multa o hacerlo hasta el 18 de diciembre de 2026.

Si la sanción se originó por una declaración jurada no presentada, por ejemplo, será necesario cumplir con esa obligación dentro del plazo. Cuando se reúnen los requisitos, la reducción extraordinaria opera de pleno derecho, sin necesidad de presentar una solicitud específica ante ARCA.

Dato 18/12 El plazo estipulado para cumplimentar las condiciones necesarias a fin de acceder al beneficio extraordinario.



Distinto es el caso de las multas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. Para acceder al beneficio, el contribuyente deberá utilizar el servicio Presentaciones Digitales, mediante el trámite «Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826», identificando la sanción correspondiente.



La presentación implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la parte no reducida, la renuncia a toda acción y derecho, y la asunción de las costas y gastos causídicos.

Antes del vencimiento



La reglamentación convirtió un beneficio previsto por la ley en un mecanismo aplicable, pero con un plazo concreto para regularizar los incumplimientos alcanzados. Durante las próximas semanas, los contribuyentes podrán revisar sus obligaciones formales, identificar multas pendientes y determinar si reúnen las condiciones para acceder.

No todas las multas son iguales: una multa pendiente de pago, una incorporada a un plan y otra que se encuentra en discusión pueden tener consecuencias diferentes.



Disminuir una sanción hasta un 62,5% representa un alivio económico significativo, especialmente para las pequeñas empresas. Sin embargo, no todas las situaciones admiten el mismo tratamiento: una multa pendiente de pago, una incorporada a un plan y otra que se encuentra en discusión pueden tener consecuencias diferentes.



El 18 de diciembre no vence la reducción permanente del 25%, pero sí el plazo para cumplir las condiciones del beneficio extraordinario. Esa distinción es fundamental para decidir qué situaciones conviene regularizar antes de fin de año.