Boca vs. River, en un picante Superclásico por el Clausura: formaciones, hora y TV

Boca recibirá a River este domingo desde las 15 en la Bombonera, por la 15° y anteúltima fecha del torneo Clausura. El árbitro será Nicolás Ramírez y la transmisión televisiva estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium.

El Superclásico, que siempre tiene un significado especial por la eterna rivalidad, llega a la recta final del campeonato con un condimento extra.

El Xeneize, que marcha 3° en la zona A con 27 puntos, necesita ganar para recuperar la punta de la tabla anual, donde suma 57 unidades y es escolta de Rosario Central (59). El Millonario, en tanto, está cuarto en la zona B, con 23 puntos, y 8° en la general, con 52. Por eso, está obligado a sumar de a tres para mantener vivas sus chances de clasificarse a la próxima Copa Libertadores a través de esa tabla.

La única duda de Rodolfo Arruabarrena

En cuanto a lo futbolístico, Rodolfo Arruabarrena tiene una sola incógnita en el armado del equipo y está en la delantera. Pese a que durante la semana se puso en duda la continuidad de Leonel Flores en el once inicial, el juvenil iría desde el arranque junto a Miguel Merentiel. El tercer lugar del ataque se lo disputan Sebastián Villa y Alan Velasco.

Ambos tienen argumentos para quedarse con el puesto. El colombiano viene de repartir dos asistencias, ante Vasco da Gama e Independiente, y atraviesa un buen momento. Velasco, por su parte, fue una fija para el Vasco hasta que sufrió un desgarro a principios de octubre, que lo marginó de algunos encuentros. Sin embargo, apenas recibió el alta y estuvo recuperado al 100%, volvió a la titularidad frente al Rojo.

El entrenador del Xeneize comunicará su decisión este domingo en el vestuario de la Bombonera. De todas formas, ya hay un cambio confirmado respecto del equipo que visitó a Independiente: Lautaro Blanco, recuperado, reemplazará a Malcom Braida en el lateral izquierdo.

Con esa única incógnita en ataque, el resto del equipo se mantendría sin modificaciones. Álvaro Montero estará en el arco y la defensa estará integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y el propio Blanco.

En el mediocampo, el capitán Leandro Paredes será el volante central y estará acompañado por Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, como es habitual.

Moreno no llegaría y Ponzio ya definió a su reemplazante

En River, los focos estuvieron puestos en Aníbal Moreno durante la previa del Superclásico. El volante, que en la anteúltima fecha había vuelto a la titularidad frente a Belgrano después de 52 días sin sumar minutos, tuvo que pedir el cambio a los 17 minutos del partido del domingo pasado ante Racing.

El catamarqueño sintió una molestia muscular en el gemelo derecho y, además, se resintió de la lesión en la zona lumbar que lo tuvo a maltraer desde fines de agosto. Durante toda la semana entrenó de manera diferenciada y está prácticamente descartado para ser titular ante Boca.

Si bien se especuló con posibles cambios de esquema, Leonardo Ponzio mantendría el planteo y haría un cambio puesto por puesto. Al igual que ocurrió frente a la Academia en el Monumental, el juvenil Lucas Silva reemplazará a Moreno para ser el volante central y estaría acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván en la mitad de la cancha.

Ese no sería el único cambio en el once inicial. Lucas Martínez Quarta, que vuelve a estar a disposición después de ausentarse en el último partido por acumulación de cinco amarillas, ingresaría por Lautaro Rivero y formaría la zaga central junto a Nicolás Otamendi.

Además, Ponzio también analiza quién ocupará el lateral izquierdo. Marcos Acuña ya dejó atrás el traumatismo en el empeine izquierdo y pelea por el puesto con Francisco Ortega, quien lo reemplazó y tuvo buenas actuaciones en los últimos dos partidos. Sin embargo, el Huevo corre con ventaja para volver a la titularidad.

Thiago Almada sería el enganche y el ataque estaría compuesto por Ángel Correa y Lucas Beltrán, quien le ganaría nuevamente la pulseada a Sebastián Driussi.

Formaciones, hora y TV del Superclásico

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Estadio: La Bombonera.