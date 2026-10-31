Fue compañero de Colapinto en Alpine y será uno de los más veteranos en debutar en F1

Debutar en la Fórmula 1 como piloto titular parecía utópico hasta hace algunas semanas. Pero desde hoy, el japonés Ryo Hirakawa se dará el gran gusto de su vida: ser parte de un Gran Premio oficial en la máxima categoría mundial.

El equipo Haas despidió prematuramente al francés Esteban Ocon y le otorgó al asiático esa butaca para lo que resta del fin de semana en el «Hermanos Rodríguez» de México, donde ayer tuvo la posibilidad de girar y acumular kilómetros en la primera sesión libre.

¿QUÉ TE PARECE? Él es Ryo Hirakawa, el japonés de 32 años que, desde la práctica libre 3, reemplazará a Esteban Ocon en Haas por todo lo que queda del #MexicoGP… 📺 Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/DXUhDwVpyG October 31, 2026

Una decisión sorpresiva, desde todo punto de vista. Aunque no trascendió, el team norteamericano se habría cansado de los desplantes de Ocon y decidió quitarle el volante en pleno gran premio.

Más inesperada todavía la elección de Hirakawa, que si bien desde el año pasado es piloto reserva de la escuadra, no cuenta con grandes pergaminos en categorías de monopostos a nivel mundial.

La situación del francés fue similar a la ocurrida en 2024 cuando no disputó la ronda final de la temporada tras dejar su asiento en Alpine en Qatar tras una relación de cinco años. El australiano Jack Doohan tomó su asiento para la carrera final del calendario en Abu Dhabi.

¿Quién es Ryo Hirakawa?

El nipón, de 32 años, se convertirtá en el segundo novato con mayor edad en arrancar un gran premio en la época actual (desde principio de milenio), solo por detrás de lo que realizó André Lotterer con Caterham en Spa 2014.

Protegido de Toyota, principal auspiciante del team Haas, Hirakawa es piloto oficial de la marca japonesa en el WEC, donde ha sido dos veces campeón del mundo y ha ganado en una ocasión las 24 Horas de Le Mans. Ello le abrió las puertas de la F1 en la pasada temporada, llegando a Alpine como reserva, en el mismo momento en que fue confirmado el argentino Franco Colapinto.

Aunque previo al arreglo con el equipo francés, el japonés ya había tenido un primer contacto oficial con McLaren, a finales de 2024, siendo parte de la primera de las nueve FP1 completadas hasta ahora. La segunda sí fue con Alpine, en Japón 2025; mientras que las siete restantes ocurrieron con Haas. La de ayer, en México, le abrió inesperadamente las puertas al debut.