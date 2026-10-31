Femicidio de Agostina Jalabert: EE. UU. deportó a la Argentina a Juan Manuel Reverter y quedó detenido en Ezeiza

En un giro importante en la causa por el crimen de Agostina Jalabert, Juan Manuel Reverter arribó este sábado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza deportado desde los Estados Unidos. El hombre de 38 años, oriundo de Viedma y principal acusado por el femicidio de la modelo ocurrido en febrero de 2023 en México, tocó suelo argentino en un vuelo de Aerolíneas Argentinas procedente de Miami, custodiado por oficiales de la Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Apenas pisó territorio nacional, Reverter fue detenido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en cumplimiento de las órdenes judiciales internacionales. De este modo se concreta un paso clave tras una fuga de más de tres años, luego de que el imputado huyera de México sin declarar ante la Justicia tras el hallazgo del cuerpo de la joven rionegrina.

La expulsión desde Estados Unidos y la custodia del ICE

La deportación de Reverter se concretó tras su arresto el pasado 23 de julio en el condado de Deschutes, Oregón, durante un procedimiento conjunto entre el ICE, los alguaciles del U.S. Marshals Service, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza. Las autoridades estadounidenses informaron que el viedmense ingresó a EE. UU. en agosto de 2024 con una visa de turista por seis meses, pero tras vencerse el plazo permaneció en condición indocumentada.

Al constatar la infracción migratoria combinada con la notificación internacional emitida por la Justicia, la agencia estadounidense procedió a formalizar su expulsión hacia Argentina. Aunque el acusado permaneció en un centro de detención federal en Tacoma, Washington, a la espera de definiciones sobre su extradición, trámites consulares y la deportación desde Miami aceleraron su regreso al país bajo custodia federal.

El detalle del ataque en la circular de Interpol

Sobre Reverter pesaba una Notificación Roja de Interpol impulsada por la Justicia de Quintana Roo. El documento detallaba la mecánica de la agresión ocurrida el 18 de febrero de 2023 en el departamento que compartían en Playa del Carmen.

Según la descripción volcada en la circular, «la víctima y el inculpado se encontraban en su domicilio de Playa del Carmen, Quintana Roo, lugar donde el inculpado comenzó a golpear a la víctima en la cara y en el cuerpo, ejerciendo presión en el cuello, hasta lograr quitarle la vida. Luego tomó un cinturón y lo ató al cuello de la víctima y así simular que se había suicidado». Las pericias ratificaron que las lesiones corporales y la asfixia no correspondían a un ahorcamiento voluntario.

De la hipótesis del suicidio a la acusación por femicidio

El caso de Agostina Jalabert, de 31 años y nacida en Carmen de Patagones, tuvo severas irregularidades iniciales. Su hermana Candela halló el cuerpo en el baño, atado con un cinturón a un toallero de 1,20 metros. Pese a que la víctima apoyaba los pies en el suelo y Reverter estaba encerrado en la vivienda con actitud evasiva, la policía local caratuló el hecho como suicidio.

El reclamo de la familia Jalabert y la Cancillería argentina lograron reencauzar la investigación como feminicidio. En ese marco, el fiscal de Quintana Roo, Raciel López Salazar, aseveró que «se realizó un dictamen pericial en materia de criminología forense, con lo que se pudo determinar que se trató de un feminicidio». Con Reverter bajo custodia de la PSA en Ezeiza, se inician los trámites por un delito con penas de hasta 40 años de cárcel.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que necesita ayuda, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas los 365 días a través de un llamado al 144 o a través de la app. También incluye videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas.