Un ex Boca le marcó la cancha a Riquelme: «Si soy el presidente le rescindo a Palacios, me cansé»

En las últimas horas, la situación de Carlos Palacios en Boca volvió a estar en el centro de la polémica. El chileno quedó desafectado para el cruce de Copa Argentina y la versión oficial indica que es por una tendinitis que arrastró en las últimas semanas. Sin embargo, distintas figuras reconocidas del Xeneize opinaron al respecto y salieron al cruce.

Según se conoció, su baja del encuentro ante Atlético Tucumán está relacionada también con un conflicto extradeportivo que cansó a Miguel Ángel Russo y lo volvió a poner en el centro de la polémica.

En este contexto, Cristian Traverso, exdefensor del conjunto azul y oro, destrozó al volante en TyC Sports y apuntó contra la dirigencia que preside Juan Román Riquelme: “¿Vos te pensás que el cuerpo técnico es boludo? No son boludos”.

“Román, mala tuya. Porque esto hay que investigarlo antes. Uno piensa que lo puede arreglar y se vé que no le entró. Listo, Juan Román. Tomala como una mala, devolvelo a Colo Colo, donde es feliz, y listo”, lanzó el exjugador apuntando directamente contra el ídolo del Xeneize.

Pero no se quedó ahí. “Y Palacios, si querés salir, salí, pero el lunes tenés que venir a entrenar, y el domingo romperla. Si yo soy el presidente de Boca, agarro y le rescindo el contrato a Palacios. Ya me cansé, y hablo como hincha. No quiero imaginarme desde adentro. No cansen más al hincha, se vé que no les importa un carajo”, cerró con un palazo para Riquelme.

Un ex Boca apuntó contra Carlos Palacios: «Yo quiero verlo con Paredes, pero él no tiene ganas de mostrarse»

“Los lunes siempre hay excusas, los lunes no quieren entrenar. Si vos me hacés ganar 5 a 0 el lunes vengo yo a darte masajes… Nosotros salíamos también, pero ¿sabés qué? A la hora de entrenar nos rompíamos todo” opinó Cristian Traverso sin filtros a Carlos Palacios.

Antes de finalizar, lanzó: “Si no le entra en la cabeza, bueno loco, afuera. Porque Boca tiene que continuar. Boca no se va a parar porque Palacios no juegue hoy”. Y concluyó: “Yo quiero verlo con Paredes, quiero ver a Palacios, pero si él no tiene ganas de mostrarse…”.