Hinestroza, a un paso de Boca: el posteo del jugador que lo acerca como refuerzo

El extremo Marino Hinestroza está a un paso de convertirse en el primer refuerzo del mercado de pases de Boca. El colombiano de 23 años dio a entender con un posteo en su cuenta de Instagram que solo es cuestión de tiempo para que la noticia sea confirmada de manera oficial.

El delantero de Atlético Nacional publicó esta tarde una historia en la que se observa un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena. La operación se cerraría en las próximas horas una cifra cercana a los cinco millones de dólares y el futbolista firmaría un contrato hasta finales de 2029.

El posteo de Hinestroza que da a entender que se acerca a Boca.

La idea es que Hinestroza llegue a Buenos Aires a principios de la semana que viene para realizarse la revisión médica y poder sumarse al plantel el 2 de enero, día en el que arrancará a pretemporada. El otro interesado en el atacante era Santos, pero Boca parece haber ganado la pulseada.

Lo cierto es que el jugador tenía decidido dejar Atlético Nacional, ya que tras ganar la Copa Colombia con su club hace una semana había realizado declaraciones que daban a entender su decisión. En el medio las negociaciones avanzaron a paso a firme y en breve se hará el anuncio esperado.

Los números de Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.