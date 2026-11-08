Boca ya tiene rival confirmado para los octavos del Clausura y River está a la espera

Boca se medirá con Independiente Rivadavia en los octavos de final. No se enfrentan desde 2025, cuando el Xeneize se impuso tanto en el Apertura como en el Clausura. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca ya conoce a su rival para los octavos de final del torneo Clausura: será Independiente Rivadavia, que terminó séptimo en la zona B. Después de vencer a Defensa y Justicia en La Bombonera y consagrarse campeón de la Liga por la tabla anual, el equipo de Rodolfo Arruabarrena quedó segundo en la zona A con 33 puntos, detrás de Instituto (34), y tendrá la ventaja de jugar como local en el primer cruce de los playoffs.

Pero la ventaja para el Xeneize no se limita a los octavos. Boca tiene asegurada la localía hasta unas hipotéticas semifinales, siempre que avance en cada instancia. En cuartos de final se enfrentaría con el ganador del cruce entre Gimnasia La Plata y Newell’s, que disputarán su partido en La Plata. En unas eventuales semifinales, solamente Rosario Central podría quitarle al club de la Ribera la ventaja de definir en su estadio, ya que el Canalla terminó primero en la zona B.

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Del otro lado, River todavía debe esperar para conocer a su adversario. El Millonario terminó cuarto en la zona B y, por ahora, se enfrentaría con Lanús, quinto en la zona A. Sin embargo, si el Granate le gana este domingo a Central Córdoba, lo superará en la tabla y será Defensa y Justicia el que se cruce con el equipo de Leonardo Ponzio. El conjunto que no enfrente al Millonario jugará contra Barracas Central.

River solamente tiene asegurada la localía para los octavos de final. Si supera esa instancia, en cuartos podría volver a jugar fuera del Monumental: si avanza Instituto, el encuentro se disputaría en Córdoba, con la posibilidad de trasladarlo al estadio Mario Alberto Kempes y permitir la presencia de ambas parcialidades. En cambio, si clasifica Huracán, el Millonario volverá a jugar en su cancha.

La última jornada también terminará de definir otro emparejamiento: Vélez aparece momentáneamente ante Belgrano, aunque Lanús podría modificar ese cruce si consigue la victoria este domingo en Santiago del Estero.

Entre los enfrentamientos que ya están definidos también aparecen Instituto y Huracán, Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, Argentinos Juniors e Independiente, y Gimnasia La Plata y Newell’s.

Así está el cuadro de octavos de final del Clausura

Instituto (1° zona A) vs. Huracán (8° zona B): confirmado.

confirmado. Rosario Central (1° zona B) vs. Gimnasia de Mendoza (8° zona A): confirmado.

confirmado. Boca (2° zona A) vs. Independiente Rivadavia (7° zona B): confirmado.

confirmado. Argentinos Juniors (2° zona B) vs. Independiente (7° zona A): confirmado.

confirmado. Defensa y Justicia (4° zona A, provisional) vs. Barracas Central (5° zona B): a confirmar.

a confirmar. Gimnasia La Plata (3° zona B) vs. Newell’s (6° zona A): confirmado.

confirmado. Vélez (3° zona A, provisional) vs. Belgrano (6° zona B): a confirmar.

a confirmar. River (4° zona B) vs. Lanús (5° zona A, provisional): a confirmar.

Los octavos de final se disputarán en la cancha del equipo mejor ubicado en cada zona. Luego llegarán los cuartos de final, las semifinales y la definición, que será a partido único en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

En caso de empate durante los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de dos períodos de 15 minutos y, si persiste la igualdad, la clasificación se definirá mediante los penales.