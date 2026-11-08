Cómo hacer tarta de cebolla caramelizada y queso con la receta de las 16 cucharadas

Las tartas son una de las alternativas más prácticas para resolver almuerzos y cenas sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Esta versión de cebolla caramelizada y queso propone una combinación de sabores clásica, con una masa casera que se prepara fácilmente y no requiere medir los ingredientes en gramos.

El secreto está en cocinar la cebolla a fuego bajo hasta que quede tierna, dorada y naturalmente dulce. Luego, se combina con queso para conseguir un relleno cremoso y sabroso. La receta utiliza la conocida técnica de las 16 cucharadas, una forma sencilla de preparar una masa casera sin necesidad de balanza.

Ingredientes

Para la masa de 16 cucharadas:

16 cucharadas de harina leudante.

16 cucharadas de leche.

16 cucharadas de aceite.

1 huevo.

Una pizca de sal.

Para el relleno:

3 cebollas grandes.

200 gramos de queso mozzarella.

100 gramos de queso cremoso o port salut.

1 cucharada de azúcar (opcional).

1 cucharada de aceite o manteca.

Sal y pimienta a gusto.

2 huevos.

2 cucharadas de queso rallado.

Cómo preparar la tarta de cebolla caramelizada y queso

1. Preparar la masa: colocar en un recipiente la harina leudante, la leche, el aceite, el huevo y la sal. Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea. Si queda muy pegajosa, agregar un poquito más de harina. Dejar descansar unos minutos.

2. Caramelizar la cebolla: cortar las cebollas en tiras finas y llevarlas a una sartén con aceite o manteca. Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto, hasta que estén blandas y doradas. Si se desea un sabor más dulce, incorporar una cucharada de azúcar.

3. Preparar el relleno: dejar enfriar ligeramente la cebolla y mezclarla con la mozzarella y el queso cremoso cortados en cubitos. Agregar los huevos, el queso rallado, la sal y la pimienta.

4. Armar la tarta: estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada. Distribuir el relleno de manera uniforme.

5. Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté cocida y la superficie dorada.

Un secreto para que quede más rica

La clave es no apurar la caramelización de la cebolla. Cuanto más lentamente se cocine, mejor será su textura y su sabor dulce natural. También se puede sumar un poco de queso azul para conseguir una combinación más intensa.

Es una receta rendidora, fácil de preparar y perfecta para disfrutar tanto caliente como fría.