Cómo hacer tarta de cebolla caramelizada y queso con la receta de las 16 cucharadas
Una preparación casera que combina el dulzor de la cebolla cocinada lentamente con la cremosidad del queso.
Las tartas son una de las alternativas más prácticas para resolver almuerzos y cenas sin pasar demasiado tiempo en la cocina. Esta versión de cebolla caramelizada y queso propone una combinación de sabores clásica, con una masa casera que se prepara fácilmente y no requiere medir los ingredientes en gramos.
El secreto está en cocinar la cebolla a fuego bajo hasta que quede tierna, dorada y naturalmente dulce. Luego, se combina con queso para conseguir un relleno cremoso y sabroso. La receta utiliza la conocida técnica de las 16 cucharadas, una forma sencilla de preparar una masa casera sin necesidad de balanza.
Ingredientes
Para la masa de 16 cucharadas:
- 16 cucharadas de harina leudante.
- 16 cucharadas de leche.
- 16 cucharadas de aceite.
- 1 huevo.
- Una pizca de sal.
Para el relleno:
- 3 cebollas grandes.
- 200 gramos de queso mozzarella.
- 100 gramos de queso cremoso o port salut.
- 1 cucharada de azúcar (opcional).
- 1 cucharada de aceite o manteca.
- Sal y pimienta a gusto.
- 2 huevos.
- 2 cucharadas de queso rallado.
Cómo preparar la tarta de cebolla caramelizada y queso
1. Preparar la masa: colocar en un recipiente la harina leudante, la leche, el aceite, el huevo y la sal. Mezclar hasta formar una masa suave y homogénea. Si queda muy pegajosa, agregar un poquito más de harina. Dejar descansar unos minutos.
2. Caramelizar la cebolla: cortar las cebollas en tiras finas y llevarlas a una sartén con aceite o manteca. Cocinar a fuego bajo, revolviendo cada tanto, hasta que estén blandas y doradas. Si se desea un sabor más dulce, incorporar una cucharada de azúcar.
3. Preparar el relleno: dejar enfriar ligeramente la cebolla y mezclarla con la mozzarella y el queso cremoso cortados en cubitos. Agregar los huevos, el queso rallado, la sal y la pimienta.
4. Armar la tarta: estirar la masa y colocarla en una tartera previamente aceitada. Distribuir el relleno de manera uniforme.
5. Llevar al horno: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la masa esté cocida y la superficie dorada.
Un secreto para que quede más rica
La clave es no apurar la caramelización de la cebolla. Cuanto más lentamente se cocine, mejor será su textura y su sabor dulce natural. También se puede sumar un poco de queso azul para conseguir una combinación más intensa.
Es una receta rendidora, fácil de preparar y perfecta para disfrutar tanto caliente como fría.
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