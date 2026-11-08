La Justicia de Río Negro reunió a los 49 Juzgados de Paz y abordó cómo intervenir en casos de violencia intrafamiliar y de género

En Río Negro, no todas las situaciones de violencia se tramitan ante los mismos organismos judiciales. Determinar si se trata de violencia intrafamiliar o de género es uno de los aspectos que permite establecer qué fuero debe intervenir y cuáles son las herramientas disponibles para cada caso. La jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, explicó cómo se distribuyen esas competencias y qué situaciones pueden atender los Juzgados de Paz.

El tema formó parte del Encuentro de Justicia de Paz 2026, realizado en Cipolletti, con la participación de representantes de los 49 juzgados de Río Negro. Durante la jornada, Piccinini repasó la legislación nacional y provincial y delimitó qué situaciones corresponden al fuero de Familia y cuáles deben tramitarse por otras vías.

La jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini. Foto: gentileza.

Qué diferencia a la violencia familiar de la violencia de género

Piccinini explicó que la violencia intrafamiliar puede afectar a cualquier integrante de una familia, independientemente de su edad o género. En esa categoría se encuentran niñas, niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad. También aclaró que no necesariamente es ejercida por un varón.

La violencia de género, en cambio, tiene una característica específica: se ejerce contra una mujer por el hecho de ser mujer. La magistrada incluyó dentro de esta definición a las personas que se autoperciben como mujeres.

La diferencia no es solamente conceptual. Permite identificar el marco normativo aplicable y determinar qué organismo judicial debe intervenir frente a cada situación. Por eso, durante su exposición, la jueza repasó los tipos y modalidades de violencia contemplados en las leyes nacionales y provinciales.

Entre las situaciones que pueden abordarse desde el fuero de Familia mencionó la violencia doméstica, psicológica y económica cuando se producen dentro del ámbito familiar. En el caso de la violencia simbólica, advirtió que es necesario analizar el contexto para determinar sus características y el encuadre correspondiente.

También hizo una aclaración sobre aquellas situaciones que no forman parte de la competencia delegada a los Juzgados de Paz. La violencia institucional, obstétrica y laboral cuentan con otras vías de tratamiento, de acuerdo con las particularidades de cada caso. En Río Negro, recordó, existe un procedimiento específico para abordar los hechos de violencia laboral.

El desafío de mejorar las respuestas judiciales en Río Negro

La exposición de Piccinini se desarrolló durante una jornada que también puso el foco en el funcionamiento de la Justicia de Paz y en los cambios que atraviesa el Poder Judicial. En la apertura, el presidente del STJ, Ricardo Apcarian, identificó dos desafíos centrales: la transformación tecnológica y la creciente exposición pública de magistrados y funcionarios.

Foto: gentileza.

El titular del máximo tribunal provincial sostuvo que la incorporación de herramientas digitales modificó las formas de trabajo y planteó la necesidad de profundizar la capacitación. También hizo hincapié en la calidad de los registros judiciales, especialmente en las causas vinculadas con situaciones de violencia.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto de Piccinini, la Inspectoría de Justicia de Paz y los juzgados de Familia para mejorar la información disponible sobre estos expedientes. Además, pidió prestar especial atención a la fundamentación de las decisiones y al vínculo cotidiano con quienes recurren al sistema judicial. “Dictemos resoluciones fundadas, cuidemos mucho el trato con la gente”, expresó.

De la apertura también participó el vocal del STJ y delegado de la Cuarta Circunscripción, Sergio Ceci. Por su parte, la inspectora de Justicia de Paz, Ana Laura Licera, repasó los avances en materia de fortalecimiento institucional, las incorporaciones de personal y las mejoras edilicias. También destacó la importancia de los concursos públicos y transparentes para cubrir cargos.

Mediación, masculinidades y capacitación para 2027

Otro de los espacios estuvo dedicado a las herramientas para intervenir en conflictos cotidianos. María Angélica Fulvi, directora de la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc), y Brenda Gherzetic, directora del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc) de Cipolletti, desarrollaron una capacitación sobre mediación y comunicación efectiva.

El trabajo incluyó recursos para abordar conflictos vecinales y el análisis de situaciones prácticas. La propuesta apuntó a fortalecer las herramientas de intervención y resolución de controversias antes de que escalen hacia instancias judiciales más complejas.

También se presentó el Programa Provincial de Masculinidades y Violencia, a cargo de Romina Alcaráz y Juan Manuel Iriarte, del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro. La iniciativa contempla espacios grupales de reflexión destinados a varones con conductas violentas o atravesados por conflictos de género.

La agenda incluyó además una instancia de articulación entre la Administración General del Poder Judicial, el área de Arquitectura y la Inspectoría de Justicia de Paz. El administrador general, Leandro Sferco, explicó los circuitos para gestionar requerimientos ante las delegaciones administrativas y de mantenimiento de cada circunscripción.

El encuentro cerró con el análisis de propuestas para elaborar el Plan Integral de Capacitación 2027, con la participación de representantes de los juzgados de toda la provincia.