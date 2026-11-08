«La inclusión no es una opción, es un derecho»: el ataque a las mujeres trans como principal reclamo durante la Marcha del Orgullo

La 35° Marcha del Orgullo movilizó este sábado a miles de personas a lo largo del país. En el acto central, en Buenos Aires, la jornada combinó un clima de celebración en las calles con un fuerte documento político, atravesado por el repudio a la violencia física y las críticas a las políticas del gobierno nacional.

El eje central de la convocatoria fue el pedido de justicia tras el reciente ataque a mujeres trans y travestis en los Bosques de Palermo, ocurrido días atrás.

Durante la lectura del documento principal, la línea histórica de la organización apuntó contra la proliferación de discursos violentos: “¡El odio al carajo! El odio que se dice desde un atril presidencial baja a la calle y termina en el ataque a nuestras compañeras. ¡Basta de transodio!”, expresaron desde el escenario.

Las críticas al Gobierno y los números de la crisis

Los cuestionamientos a la gestión del presidente Javier Milei ocuparon un lugar destacado en el pronunciamiento oficial. Los organizadores repudiaron en el documento que se leyó durante el acto final, el cierre del INADI, los despidos de trabajadoras que habían ingresado a dependencias estatales mediante el cupo laboral y las modificaciones por decreto a la Ley de Identidad de Género.

En paralelo, la organización advirtió sobre el severo deterioro de las condiciones materiales de vida de la comunidad LGBTQ+, exponiendo las siguientes cifras y exigencias:

Salud y economía: aseguraron que una de cada cinco personas abandonó tratamientos médicos por falta de recursos, mientras que una de cada tres se endeudó para cubrir necesidades básicas.



aseguraron que una de cada cinco personas abandonó tratamientos médicos por falta de recursos, mientras que una de cada tres se endeudó para cubrir necesidades básicas. Ámbito laboral: alertaron que siete de cada diez personas sufren autocensura o miedo a revelar su identidad en sus lugares de trabajo.



alertaron que siete de cada diez personas sufren autocensura o miedo a revelar su identidad en sus lugares de trabajo. Reparación histórica: exigieron el acceso a una pensión, salud y vivienda digna para las adultas mayores travestis y trans.



exigieron el acceso a una pensión, salud y vivienda digna para las adultas mayores travestis y trans. Legislación: pidieron el avance de una ley nacional que prohíba definitivamente las llamadas «terapias de conversión».

Cambio de ruta por el papa y un cierre a puro pop con María Becerra

La movilización de este año presentó una particularidad logística que generó controversias previas: la coincidencia horaria con la llegada del papa León XIV a la Argentina. Esta superposición en el espacio público obligó a modificar el recorrido tradicional de las carrozas, que finalmente trazaron su trayecto desde la avenida Belgrano y Lima hasta las puertas del Congreso Nacional.

El cierre de la jornada dejó la política de lado para darle paso a los shows musicales. La Joaqui protagonizó uno de los momentos de mayor repercusión al reflexionar ante la multitud: “Ojalá a la gente le diera tanto miedo tener un hijo golpeador como tener un hijo gay”, una frase que fue respondida con una ovación.

Pasadas las 23, el broche final quedó a cargo de María Becerra. La artista quilmeña hizo vibrar al público con éxitos como “Automático” y “Discoteka”, luciendo una remera con un mensaje ineludible que sintetizó el espíritu de la convocatoria: “La inclusión no es una opción, es un derecho”.