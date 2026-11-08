Regina celebró sus 102 años con obras y anuncios que marcaron el aniversario

Regina celebró ayer su 102° aniversario con una agenda que combinó anuncios de obra pública, vivienda y mejoras en infraestructura para instituciones locales. El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Luis Albrieu encabezaron los actos centrales, que incluyeron cuatro novedades para la comunidad.

Uno de los anuncios fue la apertura de ofertas para construir el nuevo Gimnasio Polideportivo, una obra destinada a ampliar los espacios disponibles para la práctica deportiva y las actividades recreativas y comunitarias. A esto se sumó la licitación de infraestructura para 150 lotes del programa provincial Suelo Urbano, que busca facilitar el acceso a terrenos con servicios y acompañar el crecimiento de la ciudad.

La jornada también incluyó la entrega de escrituras a familias adjudicatarias del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). Los títulos permiten avanzar en la regularización dominial y brindan seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas.

En paralelo, Weretilneck y Albrieu inauguraron la ampliación del Cuartel de Bomberos Voluntarios local, una obra de 1.200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, que permitirá mejorar las condiciones de trabajo y descanso del cuerpo activo. El edificio incorpora vestuarios, boxes para las unidades, habitaciones con baños individuales y un salón de usos múltiples.

Inauguración de la ampliación del Cuartel de Bomberos de Regina. Foto: gentileza.

Según indicó el Gobierno provincial, la ampliación representa una mejora para una institución que actualmente cuenta con 15 unidades operativas, entre vehículos de altura, acuáticos, de estructura y forestales. Durante la inauguración también se reconoció a bomberos por su trayectoria y compromiso con la comunidad.

Weretilneck destacó el papel de las instituciones de Regina

Durante su discurso, el gobernador puso en valor el trabajo de las organizaciones deportivas, culturales, sociales y productivas en la construcción de la identidad local. «Si no hay instituciones, no hay comunidad posible. Una sociedad no es únicamente el Estado municipal o provincial, es el Estado trabajando en conjunto con la comunidad», sostuvo.

También recordó el esfuerzo de las primeras familias que llegaron a la región y transformaron un territorio prácticamente desértico en un valle productivo. «Regina es un ejemplo hermoso en la provincia de lo que ha sido a lo largo de su historia: el esfuerzo y el sacrificio de aquellos pioneros que no tenían nada y nos dieron todo para llegar a este presente», afirmó.

Albrieu llamó a proyectar el futuro de la ciudad

Por su parte, el intendente Luis Albrieu recuperó la historia de los pioneros y planteó la necesidad de sostener objetivos de largo plazo. Recordó que las primeras familias trabajaron para las generaciones futuras: «No trabajaron para ellos, trabajaron para sus nietos y para los hijos de sus nietos».

En esa línea, convocó a las instituciones y a quienes tienen responsabilidades de gobierno a pensar proyectos que trasciendan las gestiones actuales. «Hoy hace falta que nos pongamos objetivos grandes, como se pusieron los pioneros, que quizás no los veamos nosotros, sino nuestros hijos o nuestros nietos», sostuvo.

También, recordó el compromiso comunitario que marcó los orígenes de Villa Regina y destacó la construcción del Cine Teatro Círculo Italiano, impulsada por los primeros pobladores y sus descendientes, como uno de los ejemplos de trabajo colectivo que forman parte de la identidad local.

Del acto participaron los ministros de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el secretario de Deportes, Simón Miravete, y otras autoridades provinciales y municipales.