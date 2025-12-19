River, en busca de otro volante central: ya negocia con Palmeiras

River comenzará este sábado 20 de diciembre su pretemporada en River Camp, que se desarrollará en el predio de Ezeiza hasta los primeros días de enero. Luego, el plantel se trasladará a San Martín de los Andes para finalizar la preparación física.

De cara a ese arranque, el Millonario ya tiene su primera cara nueva. El jueves cerró la llegada de Fausto Vera, proveniente de Atlético Mineiro, a préstamo con opción de compra. Además, la dirigencia trabaja para sumar otro volante central, actualmente en el fútbol brasileño.

El elegido por Marcelo Gallardo es Aníbal Moreno. El mediocampista catamarqueño surgió de las inferiores de Newell’s, fue comprado por Racing en 2022 y, tras un gran rendimiento en la Academia, fue transferido a Palmeiras, su club actual. En octubre de este año debutó en la Selección Argentina y atraviesa un muy buen presente en Brasil, donde es una de las piezas habituales del equipo que dirige Abel Ferreira.

El club paulista desembolsó alrededor de siete millones de dólares por su pase, por lo que no será sencilla su salida. Según trascendió, Palmeiras pretende 15 millones de dólares por la totalidad de su ficha, una cifra que River no estaría dispuesto a pagar.

En ese contexto, Stefano Di Carlo analiza la posibilidad de adquirir el 50% del pase para abaratar costos. En este caso, no se evalúa un préstamo con opción de compra, ya que el club brasileño solo aceptaría desprenderse del jugador mediante una transferencia definitiva.