Bombazo en la NBA: Luka Doncic jugará en los Lakers junto a LeBron James

Este fin de semana, un traspaso histórico revolucionó la NBA. Luka Doncic, una de las principales estrellas de la liga, pasará de los Dallas Mavericks a Los Angeles Lakers, donde jugará junto a LeBron James. Mientras que el conjunto de Los Angeles dejará a Anthony Davis para que se sume a Dallas.

El traspaso fue confirmado por Espn y el periodista Shams Charania reveló que la operación se llevó a cabo en una negociación que también incluye a Utah Jazz.

El mercado de pases de la NBA cierra el próximo jueves 6 de febrero, pero esta operación ya ha llamado la atención de todo el mundo. Además de cerrar al esloveno, los Lakers también sumaron a Maxi Kleber y Markieff Morris. Mientras que Dallas, además de sumar a Davis, se llevará a Max Christie y una primera ronda del draft de los angelinos. Por su parte, Utah Jazz se quedará con Jalen Hood-Schifino y dos segundas rondas del draft.

Según dieron a conocer en Espn, Dallas tenía dudas sobre la continuidad de Doncic a causa de sus reiterados problemas físicos y la posibilidad de extender su contrato con un salario imponente. Pese a que es una de las principales figuras de la NBA, Mavericks consideró negociar con Lakers para llevar a cabo esta operación, que ahora lo ubica al esloveno como el sucesor de LeBron en la franquicia de Los Angeles.

Los detalles del traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers

Según reveló Shams Charania el traspaso fue una sorpresa para los propios jugadores. “Este acuerdo se materializó en las sombras. LeBron James no tenía idea de que esto iba a suceder. Anthony Davis no tenía idea de que esto iba a suceder. Me dijeron que Luka Doncic todavía está sorprendido por este intercambio”, explicó en Espn.

El esloveno de 25 años, surgido en el Real Madrid, se convirtió en una estrella de los Mavericks desde su llegada en 2018. Con promedios de 28.1 puntos, 8.3 rebotes y 7.8 asistencias por partido esta temporada, era uno de los referentes de la franquicia, que llevó a las finales de la Conferencia Oeste en 2022, y alcanzó las finales de la NBA el año pasado. Ahora, Doncic intentará escribir su nueva historia en una de las principales franquicias de la NBA, quien llegará para formar una de las duplas más prometedoras junto a LeBron James