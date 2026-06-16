Bombazo: Tim Payne jugará en un grande de Sudamérica después del Mundial

Este lunes, Tim Payne debutó en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda en el empate 2-2 frente a Irán. El futbolista furor de las redes sociales fue titular y disputó 78 minutos en su debut mundialista con el equipo oceánico.

Horas después, se confirmó que luego de la Copa del Mundo tendrá un nuevo destino en el futbol sudamericano. El lateral derecho continuará su carrera en Olimpia de Paraguay, que disputará la Copa Sudamericana en el segundo semestre.

Tras el duelo ante Irán, el futbolista fue consultado sobre su futuro y dejó las puertas abiertas a un posible destino en América: «Eso sería algo a considerar«, señaló. Además, reveló que el objetivo con Nueva Zelanda será «superar el grupo y seguir adelante en el Mundial«.

Según el periodista Cesar Luis Merlo, el Decano comenzó las negociaciones hace unos días y ya tiene todo acordado con Wellington Phoenix, el dueño de su pase. «Al menos 10 marcas se acercaron a la directiva de Olimpia para concretar la llegada de Payne», aseguró.

Claramente, la llegada del neozelandés va más allá del aspecto deportivo y se trata de una medida de marketing, tras el boom del futbolista en los últimos días. La cuenta de X de Olimpia publicó un tweet con un claro guiño sobre la llegada de Tim Payne.

Otro club sudamericano que buscó al neozelandés fue Deportivo Riestra. El Malevo, que ya realizó varios innovaciones desde su llegada a la Primera División del futbol argentino, intentó seducirlo pero no pudo cerrar el fichaje.