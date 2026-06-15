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La Nueva Zelanda de Tim Payne empata con Irán por el grupo F del Mundial 2026
En la primera chance que tuvo, el conjunto oceánico marcó un golazo para ponerse en ventaja. Sin embargo, pasada la media hora Ramin lo empató para los asiáticos. TV y dónde verlo en vivo.
Nueva Zelanda e Irán se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el debut de ambos en el Mundial 2026. La transmisión está a cargo de TyC Sports.
El conjunto asiático comenzó mejor y parecía decidido a tomar el control del encuentro. Sin embargo, a los 7 minutos, Chris Wood primero bajó de pecho un envío largo y luego asistió con mucha claridad a Elijah Just, que sacó una gran volea para abrir el marcador.
¡NUEVA ZELANDA ABRIÓ EL MARCADOR!— TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026
A los 7´y tras una gran jugada, Just anotó el 1-0 ante Irán. pic.twitter.com/9AuweoB0Tq
Pasada la media hora, el lateral derecho Ramin Rezaeian encabezó una acción por su banda y aprovechó un intento fallido de despeje del defensor Finn Surman para quedar mano a mano con el arquero y definir para el 1-1.
¡EMPATÓ IRÁN!— TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026
A los 32´, Ramin Rezaeian marcó el 1-1 ante #NuevaZelanda. pic.twitter.com/coHEOJCuHu
Sobre el final del primer tiempo, Ali Nemati marcó de cabeza para poner a Irán arriba en el marcador, pero se encontraba en fuera de juego y la historia se fue 1-1 al descanso.
Se trata del segundo partido del grupo F, ya que más temprano Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el Lumen Field de Seattle. Por el momento, todos tienen un punto y la definición está más abierta que nunca.
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