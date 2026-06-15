La Nueva Zelanda de Tim Payne empata con Irán por el grupo F del Mundial 2026

El momento del gol de Elijah Just para la victoria parcial Nueva Zelanda. (Foto: AP)

Nueva Zelanda e Irán se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en el debut de ambos en el Mundial 2026. La transmisión está a cargo de TyC Sports.

El conjunto asiático comenzó mejor y parecía decidido a tomar el control del encuentro. Sin embargo, a los 7 minutos, Chris Wood primero bajó de pecho un envío largo y luego asistió con mucha claridad a Elijah Just, que sacó una gran volea para abrir el marcador.

¡NUEVA ZELANDA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 7´y tras una gran jugada, Just anotó el 1-0 ante Irán. pic.twitter.com/9AuweoB0Tq — TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026

Pasada la media hora, el lateral derecho Ramin Rezaeian encabezó una acción por su banda y aprovechó un intento fallido de despeje del defensor Finn Surman para quedar mano a mano con el arquero y definir para el 1-1.

¡EMPATÓ IRÁN!



A los 32´, Ramin Rezaeian marcó el 1-1 ante #NuevaZelanda. pic.twitter.com/coHEOJCuHu — TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2026

Sobre el final del primer tiempo, Ali Nemati marcó de cabeza para poner a Irán arriba en el marcador, pero se encontraba en fuera de juego y la historia se fue 1-1 al descanso.

Se trata del segundo partido del grupo F, ya que más temprano Bélgica y Egipto empataron 1-1 en el Lumen Field de Seattle. Por el momento, todos tienen un punto y la definición está más abierta que nunca.