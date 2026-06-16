Todos los debuts en Mundiales de la Selección Argentina, desde 1930 hasta 2022

Este jueves y a las 22 horas, la Selección Argentina abrirá su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia. La Albiceleste comenzará la defensa de la corona en Kansas en un estadio a reventar con más de 75 mil personas.

Será el 19° debut para la tres veces campeona del mundo, con una estadística de ocho victorias, un empate y seis derrotas. Todo comenzó allá en 1930, cuando en Uruguay la Albiceleste derrotó a Francia por 1-0. Finalmente, sería subcampeona tras perder en la definición ante el local.

Luego, vinieron dos derrotas consecutivas en debuts. En el inicio de Italia 1934, fue caída y eliminación ante Suecia por 3-2, ya que en esta Copa del Mundo se utilizó el formato mata-mata. No hubo presencias en el 38′, 50′ y 54′ por negarse a participar.

Hubo que esperar hasta Suecia 1958. Fue el regreso a una cita mundialista después de 24 años con una nueva derrota ante un europeo, esta vez ante Alemania Federal por 3-1. La vuelta a un Mundial duró poco, ya que el país dijo adiós en primera ronda.

En Chile 1962 llegó la primera victoria en un debut después de 32 años. Triunfo 1-0 ante Bulgaria, que fue la única victoria en este Mundial para quedarse afuera nuevamente en fase de grupos.

En 1966, la Albiceleste comenzó con el pie derecho ante España, ya que lo derrotó por 2-1. Luego, quedó eliminado en cuartos de final de manera muy polémica ante Inglaterra, que obtendría su único estrella ante su gente.

En el Mundial del 70′ no hubo participación y hubo que esperar hasta Alemania 1974. Fue caída por 3-2 ante Polonia, que igualmente pasó a segunda ronda y quedó afuera. En el debut como locales en 1978, la Selección se hizo fuerte en el Monumental y ganó por 2-1 contra Hungría. Días después, el país festejaría la primer estrella tras ganarle a Países Bajos.

En 1978, el local se hizo fuerte en el Monumental.

En España 1982, el inicio fue con el pie izquierdo: 0-1 ante Bélgica y posterior eliminación en segunda ronda. En México 1986, llegó la primera victoria ante un rival no europeo: 3-1 a Corea del Sur, en un partido que será recordado por la violencia hacia Maradona, que alzaría la Copa del Mundo en el Azteca.

Al contrario que en México, en Italia 1990 llegó la primera derrota ante un equipo no europeo: 0-1 ante Camerún. Argentina llegó hasta la gran definición ante Alemania, pero cayó por 1-0.

El debut en Estados Unidos 1994 fue el único comienzo con goleada en la historia de la Selección: 4-0 ante Grecia en la última Copa del Mundo de Diego, que terminó de manera abrupta con el recordado «Me cortaron las piernas».

Ante Grecia, Maradona convirtió su último gol con la Albiceleste.

En Francia 1998, fue victoria por 1-0 ante Japón, en el primer partido mundialista del equipo nipón. El sueño terminó en cuartos de final. En Corea/Japón 2002, el inicio fue bueno con un 1-0 sobre Nigeria, pero los dos partidos siguientes (derrota ante Inglaterra y empate ante Suecia) marcarían la peor eliminación argentina en un Mundial.

En Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 hubo dos nuevos triunfos ante africanos: 2-1 a Costa de Marfil y 1-0 a Nigeria, respectivamente, en el inicio de la aventura mundialista de Lionel Messi.

Luego, llegó el 2-1 ante Bosnia en el Maracana en Brasil 2014, que terminó con el doloroso subcampeonato ante Alemania. Por último, están los dos flojos inicios en Rusia y Qatar: empate 1-1 ante Islandia y derrota 1-2 ante Arabia.

La inesperada derrota ante Arabia Saudita, que terminó de la mejor manera en Qatar.

De esta forma, la Selección Argentina buscará en Kansas volver a ganar en el arranque de un Mundial después de tres ediciones y 12 años.