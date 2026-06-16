Pésimas noticias en Brasil: Neymar no se recupera y se perdería toda la fase de grupos

El pasado sábado, Brasil debutó con un empate 1-1 ante Marruecos por el grupo C. En este duelo, la Verdeamarela no pudo contar con Neymar por su lesión muscular, aunque el crack brasileño estuvo en el banco de suplentes alentando y acompañando a sus compañeros.

Pero la mala noticia es que todavía no está recuperado y también se perdería el duelo ante Haití por la segunda fecha. El equipo de Carlo Ancelotti se medirá ante el conjunto centroamericano el próximo viernes desde las 21:30 en Philadelphia y tampoco contaría con una de sus máximas figuras.

Neymar estuvo en el banco de suplentes arengando a sus compañeros.

En las últimas horas, el futbolista del Santos se realizó nuevos estudios médicos para evaluar el estado de su lesión. Según los resultados, la evolución es leve, por lo cual seguirá entrenando diferenciado y está con un pie afuera del encuentro.

En los próximos entrenamientos, el objetivo será mantener su masa muscular y capacidad cardiovascular. Si no llega a concentrar para el viernes, todo indica que podría debutar recién en la tercera fecha el próximo 24 de junio ante Escocia.

Algunos medios brasileños son más cautelosos y descartan que Neymar pueda jugar en la primera fase. Debido a una recuperación más larga, afirman que recién estará disponible para los 16avos, aunque podría jugar ante Escocia si su presencia es de extrema urgencia.