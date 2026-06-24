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Bosnia ganó, eliminó a Qatar en el grupo B y quedó a la espera de clasificar a los 16avos del Mundial

El seleccionado europeo se impuso por 3-1 en el cierre del grupo B y mantiene vivo el sueño de avanzar entre los mejores terceros.

Redacción

Por Redacción

El festejo de los jugadores de Bosnia tras quedar a un paso de superar fase de grupos por primera vez en su historia. (Foto: AFP)

El festejo de los jugadores de Bosnia tras quedar a un paso de superar fase de grupos por primera vez en su historia. (Foto: AFP)

Bosnia y Herzegovina cumplió con su obligación, derrotó 3-1 a Qatar y quedó expectante de cara a la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo cerró su participación en el grupo B con cuatro puntos y ahora deberá esperar los resultados del resto de las zonas para saber si consigue uno de los ocho boletos reservados para los mejores terceros.

El desenlace del grupo terminó favoreciendo a Suiza, que venció 2-1 a Canadá y se quedó con el primer puesto, mientras que el seleccionado norteamericano avanzó como escolta. Bosnia terminó tercera y Qatar quedó eliminada tras completar el torneo sin victorias.

El equipo dirigido por Sergej Barbarez encontró la ventaja a los 29 minutos gracias a Kerim Alajbegovic, que marcó con un potente remate desde afuera del área luego de una gran jugada personal. Con apenas 18 años, el atacante se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en convertir en la historia de los Mundiales.

La diferencia aumentó pocos minutos después. Tras un centro de Sead Kolasinac, Edin Dzeko conectó dentro del área y la jugada terminó en un desvío de Sultan Al-Brake, que convirtió en contra de su propio arco para el 2-0 parcial.

Qatar reaccionó antes del descanso y descontó por intermedio de Hassan Al Haydos, lo que le permitió sostener la ilusión durante parte del complemento. Sin embargo, Bosnia volvió a golpear en el tramo final y Ermin Mahmic, a diez minutos del cierre, selló el 3-1 definitivo.

Ahora, el seleccionado europeo deberá esperar el cierre de la fase de grupos para conocer si el puntaje alcanzará para meterse en la fase eliminatoria. Con cuatro puntos sabe que está muy bien parado y, de lograrlo, sería la primera vez que Bosnia supere la fase de grupos en una Copa del Mundo, luego de haber quedado eliminada en su única participación anterior, en Brasil 2014.


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Bosnia y Herzegovina cumplió con su obligación, derrotó 3-1 a Qatar y quedó expectante de cara a la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo cerró su participación en el grupo B con cuatro puntos y ahora deberá esperar los resultados del resto de las zonas para saber si consigue uno de los ocho boletos reservados para los mejores terceros.

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