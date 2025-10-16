Boxeo: La Terrible Valdebenito tiene su tercera chance en el Reino Unido y enfrenta a la local Ayton

Laura La Terrible Valdebenito le hizo otra marca al pasaporte y este viernes peleará por tercera vez en el Reino Unido. Se medirá con la joven local Tiah Mai Ayton en el York Hall de Bethnal Green, a las afueras de Londres. La boxeadora de Mainqué, que vive en Valentina Sur de Neuquén y es entrenada por Bruno Godoy, ya subió a la balanza y dio el peso de la categoría (120 libras). Ahora buscará dar el golpe y sueña con que la tercera sea la vencida.

De movida, hay una notoria diferencia de edad: la rionegrina tiene 32 años y su rival, radicada en Bristol, suma apenas 19. Esto lógicamente se ve reflejado en el palmáres, porque La Terrible suma 15 peleas, con 8 ganadas, 6 perdidas y 1 empate, con 2 nocauts, y Ayton afrontará su tercer combate. Ganó ambos y por nocaut.

La inglesa y la rionegrina, cara a cara. (Captura de TV)

La Terrible llega en ritmo

La última presentación de La Terribe Valdebenito fue en el Polideportivo de Cervantes, el 19 de julio pasado, cuando venció a Natalia Alderete, en las tarjetas y con mucha claridad. También había ganado en las anteriores, ante Antonella Molina y Catalina Álvarez, también por puntos. Así, llega a la cita con tres victorias al hilo.

Las anteriores salidas de Valdebenito se dieron entre julio de 2023 y febrero de 2024. Primero cayó ante Cloe Watson, en Newcastle, mientras que en la segunda oportunidad no pudo con Francesca Hennessy en Wembley. La buena producción en su debut internacional le abrió las puertas para volver y ahora se repite la historia. Como ahora, enfrentó a boxeadoras invictas y con poco rodaje.

Tiah Mai Ayton, por su parte, es una de las esperanzas del boxeo local y hasta el momento tuvo dos presentaciones categóricas. El 6 de septiembre pasado superó por nocaut a Lydie Bialic (3-3-1), en el cuarto asalto; mientras que en su debut en el campo rentado tumbó a Sara Orszagi (2-7-0), en el tercer asalto. La velada se verá por DAZN