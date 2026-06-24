Brasil goleó a Escocia con un doblete de Vinicius y avanzó como líder del grupo C; Marruecos ganó y terminó segundo

Vinicius Junior fue la gran figura de la Verdeamarela tras convertir un doblete en el primer tiempo. (Foto: AP)

Brasil cumplió con su tarea con creces: goleó 3-0 a Escocia y aseguró el liderazgo del grupo C. En paralelo, Marruecos derrotó 4-2 al ya eliminado Haití y terminó con la misma cantidad de puntos que la Verdeamarela, aunque quedó segundo por diferencia de gol.

El conjunto brasileño dependía de sí mismo para quedarse con el primer puesto y golpeó de entrada. Escocia intentó salir jugando desde el fondo, pero Rayan, reemplazante del lesionado Raphinha, interceptó un pase de McKenna y dejó a Vinicius mano a mano con el arquero. El delantero lo eludió con un toque y definió con el arco libre para el 1-0 a los siete minutos.

¡¡NO HAY QUE DORMIRSE CON VINI CERCA!! Ryan recuperó y Vinicius definió para el 1-0 de Brasil vs. Escocia en el arranque del partido. ¡La Canarinha quiere ser primero!



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A los 22, Vinicius volvió a convertir tras otro error defensivo, aunque el árbitro mexicano César Ramos anuló el tanto luego de revisar la jugada en el VAR por una supuesta infracción del propio atacante sobre Hendry.

De todas maneras, el ‘7’ brasileño tuvo revancha antes del descanso: Bruno Guimarães envió un centro, el arquero Angus Gunn quedó a mitad de camino y Vinicius cabeceó solo para establecer el 2-0, en lo que fue su cuarto gol en la Copa del Mundo.

¡¡¡MIAMI BAILA AL RÍTMO DE VINI!!! Mala salida de Gunn para que Vinicius quede solo y la empuje a la red. ¡Ahora si festeja su doblete!



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A los 15 minutos del complemento, tras una buena triangulación, Guimarães asistió a Matheus Cunha, que definió para sellar el 3-0 definitivo. Además, Neymar volvió a sumar minutos luego de recuperarse de la lesión e ingresó a los 30 minutos del segundo tiempo. Una buena noticia para el DT Carlo Ancelotti.

¡¡¡GOLEA LA CANARINHA!!! Bruno Guimaraes asistió a Matheus Cunha para que Brasil le gane 3-0 a Escocia. ¡Samba en Miami!



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Por su parte, Escocia finalizó en el tercer puesto con tres puntos, gracias a la victoria por 1-0 ante Haití en la primera fecha, y deberá esperar por otros resultados para ver si avanza de ronda. De todas maneras, su diferencia de gol (-3) le juega en contra.

Marruecos reaccionó y se quedó con el segundo lugar

En simultáneo, Marruecos enfrentaba al ya eliminado Haití con la intención de disputarle el liderazgo del grupo a Brasil.

Pero los centroamericanos tenían otros planes y sorprendieron desde el arranque. A los 10 minutos, Lenny Joseph conectó de taco un buscapié y la pelota rebotó en la espalda del arquero Yassine Bono, que terminó marcando en contra.

¡¡SORPRESA TOTAL EN ATLANTA!! Joseph tiró el taco, la pelota se desvió en Bono y llegó el 1-0 de HAITÍ ante MARRUECOS. TOP.



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Luego de varios intentos del conjunto africano, Achraf Hakimi igualó a los 39 tras aprovechar un rebote del arquero Johny Placide, aunque Haití volvió a adelantarse con un fierrazo de Wilson Isidor desde afuera del área.

¿TENEMOS EL GOL DE LA COPA? ¡¡SENSACIONAL REMATE DE WILSON ISIDOR PARA EL 2-1 DE HAITÍ VS. MARRUECOS!! HISTORIA.



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Sin embargo, Marruecos reaccionó antes del entretiempo e Ismael Saibari apareció en tiempo adicional tras una asistencia de Hakimi para sellar el 2-2 parcial.

¡ES EL PARTIDO DEL AÑO! Hakimi desbordó y tiró el centro bajo para Saibari, que definió bien y anotó el 2-2 de Marruecos ante Haití.



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En la segunda mitad, cuando todo parecía encaminarse al empate, Soufiane Rahimi marcó a los 33 minutos tras un córner e Ismail Yassine sentenció la historia sobre el final para que los marroquíes den vuelta el partido se impongan por 4-2.

¡LO DIERON VUELTA! Rahimi controló la pelota dentro del área, definió y luego de un desvío anotó el 3-2 de Marruecos vs. Haití.



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De esta manera, Brasil y Marruecos terminaron con siete puntos, pero los sudamericanos finalizaron primeros por mejor diferencia de gol (+6 contra +2). Los rivales de ambos en los 16avos de final saldrán del grupo F, integrado por Países Bajos, Japón y Suecia.