Tottenham lo ganaba, pero Brighton se lo empató en la última y el equipo del Cuti Romero sigue en zona de descenso

En un partido cargado de tensión, por la fecha 33° de la Premier League, Tottenham Hotspur recibió a Brighton en Londres. El equipo de Cristian Romero -que es baja lo que resta de la temporada por una lesión en la rodilla- dejó escapar una victoria clave y sigue comprometido con el descenso, a falta de cinco fechas para el cierre de la liga inglesa.

El primer gol del encuentro llegó a los 39 minutos del primer tiempo. Xavi Simons envió un centro al área, el arquero Bart Verbruggen falló en su intento de despejar y Pedro Porro apareció de cabeza para marcar el 1-0 y desatar la euforia local.

¡PORROOO! Gran cabezazo del defensor del Tottenham para que, por ahora, los Spurs respiren un poco en la tabla de la #PREMIERxESPN.



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Sin embargo, la alegría le duró poco a Tottenham. En tiempo adicional, Pascal Groß mandó un centro de derecha a izquierda que cruzó toda el área y el japonés Kaoru Mitoma la conectó de volea, sin dejarla picar, para poner el 1-1 antes del entretiempo.

¡JUJU, MITOMA, HACÉ LO QUE QUIERAS! ¡¡INFERNAL GOLAZO DEL JAPONÉS PARA QUE BRIGHTON SE LO EMPATE PARCIALMENTE A TOTTENHAM!!



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En el complemento, a los 32 minutos, cuando el nerviosismo crecía en el conjunto local, Lucas Bergvall, que había ingresado instantes antes, recuperó cerca del área rival y se la cedió a Simons, que respondió con un gran gol: encaró hacia el medio, remató y la pelota, tras pegar en el palo, se metió para el 2-1.

¡¡GOLAAAAAAAAAAZO DEL TOTTENHAM!! ¡¡INFERNAL REMATE DE XAVI SIMONS PARA EL DELIRIO DE TODO EL ESTADIO Y LOS APLAUSOS DEL CUTI ROMERO!!



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Simons, figura de la noche, sintió una molestia tras el gol, pero no pudo ser reemplazado ya que Roberto De Zerbi había agotado las variantes.

Cuando parecía que Tottenham se quedaba con tres puntos vitales que lo dejaban en puestos de permanencia en la Premier League, Brighton lo empató a los 94 minutos: Kevin Danso la perdió en el área tras interceptar un centro, Jan Paul van Hecke encontró a Georginio Rutter y el francés no perdonó: la clavó en un ángulo para el 2-2 definitivo.

NO SE PUEDE CREER LO DEL TOTTENHAM: ¡GOL DEL BRIGHTON A LOS 95' PARA DEVOLVER A LOS SPURS A LA ZONA DE DESCENSO!



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Un empate que lo complicó: el fixture que le queda

Con este resultado, el conjunto londinense permanece en zona de descenso, en el puesto 18 con 31 puntos, por debajo de West Ham (32) -que debe visitar a Crystal Palace– y de Nottingham Forest, que recibirá al prácticamente descendido Burnley.

En 2026, Tottenham todavía no pudo sumar de a tres y sus próximos rivales son: Wolves (V), Aston Villa (V), Leeds United (L), Chelsea (V) y Everton (L) en el último encuentro de la temporada. Los Spurs llevan 48 años de manera ininterrumpida en la Premier League, tras su último descenso en 1977 (bajó de categoría cuatro veces en su historia).

