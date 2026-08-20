Buenas noticias para Prigioni: los importantes jugadores que se suman a las prácticas para la ventana FIBA

La Selección Argentina de básquet continúa con la preparación para recibir a Puerto Rico el próximo jueves 27 de agosto en Mar del Plata y visitar a Canadá el lunes 31 en Quebec, en una doble fecha clave de la segunda fase de los Clasificatorios de FIBA rumbo al Mundial de Qatar 2027.

Este fin de semana, Pablo Prigioni sumará algunos jugadores importantes para las últimas prácticas: Facundo Campazzo (Real Madrid), Gabriel Deck (Real Madrid), Gonzalo Corbalán (Valencia Basket) y Nicolás Laprovíttola (Joventut Badalona).

En principio, no iban a estar debido a la falta de autorización de las instituciones que representan, que atraviesan el comienzo de la pretemporada. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con la CABB: Campazzo, Corbalán y Deck comenzaron las prácticas con Argentina, viajaron a España y regresarán al país entre sábado y domingo. Lapro, por su parte, como tuvo una temporada cargada de lesiones, estaba con su club y viajará junto a sus compañeros.

Sin embargo, no son todas buenas noticias para Prigioni, ya que se confirmaron dos bajas. Las universidades de la NCAA no le otorgaron los permisos a Máximo Adams (Universidad de North Carolina) y Santiago Trouet (Ole Miss Rebels), por lo que no podrán estar presentes.

Mientras tanto, continúan la preparación Juani Marcos, José Vildoza, Dylan Bordón, Lea Bolmaro, Alex Negrete, Nico Brussino, Leo Lema, Juan Pablo Vaulet, Fran Cáffaro, Gonzalo Bressan, Carlos Rivero y Taya Gallizzi.

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🇦🇷 Otra mañana de preparación para enfrentar a Puerto Rico el jueves 27/8 en Mar del Plata.



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El seleccionado albiceleste comienza esta instancia con un récord de 5 triunfos y 1 derrota, arrastrado de la fase inicial, en la que terminó segundo en su grupo.