Calmando las aguas: el mensaje de Alpine tras el tenso momento final entre Colapinto y Gasly

Aquí no ha pasado nada. O al menos eso quiso hacer creer el equipo Alpine tras concluir el Gran Premio de España de Fórmula 1, que tuvo a sus dos pilotos, el argentino Franco Colapinto y el francés Pierre Gasly, protagonizando un tenso momento en pista a dos vueltas del banderazo final.

«Más fuertes juntos», publicó el equipo en redes sociales, junto a una foto que muestra a Franco y Pierre abrazados, habiendo dejado atrás cualquier tipo de discusión al respecto. Una acción que procura no ir más allá y evitar la violencia en línea.

El francés transitaba los últimos metros de carrera con la obligación de cumplir con su única detención en boxes, la cual postergó hasta el final esperando algún auto de seguridad que no le haga perder todo el terreno ganado con la permanencia en pista.

Luego de ser superado por Liam Lawson (Red Bull), el Alpine N°10 quedó por delante de Franco, que en apenas un giro ya se pegó a sus escapes. En ese momento, todos esperaban que Gasly actúe en juego de equipo y deje ir a su coequiper tras el neozelandés, no haciéndole perder tiempo inútilmente.

😡"CHICOS, NO PERDAMOS TIEMPO"@francolapinto no dudó en reclamarle a su equipo que Gasly no lo dejó pasar mientras era perseguido por Piastri en el final de la carrera en el Madring.#Colapinto #SpanishGP pic.twitter.com/ZDo4cNI4Fk — Carburando (@CarburandoTV) September 13, 2026

Pero no. El piloto galo no se quitó del camino, situación que desató la furia de Franco por radio. “Chicos, no perdamos tiempo”, fue el primer mensaje del argentino. Stuart Barlow, su ingeniero, respondió: “Sí, estamos en eso, amigo”.

Al ver que Gasly no se corría, Colapinto siguió enviando mensajes a su box, aunque ya perdiendo la paciencia. «Cambio, cambio, ¿hola? Vamos… ¡cambio!”, reclamó el pilarense, exigiendo el cambio de posiciones entre los autos. Y poco después volvió a insistir: “Honestamente… oh, Dios mío… ¡chicos, cambio!”, antes de cerrar la comunicación con un fuerte: “¡La p… madre!”.

Una vez terminada la competencia, los ánimos se calmaron y el equipo difundió una foto de los dos pilotos juntos, saludándose y con la frase “Más fuertes juntos”. El incidente ya quedó atrás y la formación se prepara para lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán, previsto para el 27 de septiembre.