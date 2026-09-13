El documental sobre mujeres cannábicas de Neuquén que recorre el mundo y llega al Cine Teatro Español

«Armando la historia, mujeres cannábicas del sur» se proyectará este lunes 14 de septiembre. Se estrenó en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) de Neuquén el 29 de noviembre de 2025 y, desde entonces, recorrió Latinoamérica y llegó hasta Europa. «Estamos muy sorprendidas por todo lo que está pasando, está volando por todos lados. Todas las semanas, y no te miento, nos avisan que la van a pasar en un festival nuevo», enfatizó la productora y realizadora audiovisual, Noel Tapia.

Ahora llega al Cine Teatro Español de Neuquén a las 20:30. La serie documental se emitirá por la pantalla grande de una de las salas más emblemáticas de la ciudad y contará, además, con un conversatorio con las protagonistas. «Intentamos que no sea solamente ir a ver una película. Antes habrá profesionales de la salud y, después de la proyección, personas reales con quienes hablar, debatir, conversar y preguntar sin pudor», agregó.

«Las raíces tiran»: la mente detrás de la serie documental del Alto Valle

Las protagonistas son tres mujeres pioneras en el uso medicinal de la marihuana en la región: Carmen Segonds, médica y sexóloga neuquina de 86 años que investiga y promueve el uso medicinal del cannabis; Paula Lezcano, veterinaria especializada en terapias cannábicas aplicadas a animales; y Fernanda Canut, militante, cultivadora y presidenta de Cannabis Medicinal Río Negro–Neuquén.

Carmen Segonds, médica neuquina de 85 años que promueve el uso del cannabis. (Gentileza).

Sin embargo, esta historia no se habría contado sin la visión de Noel Tapia. Oriunda de Chubut, llegó a Neuquén a los 4 años. Estudió la tecnicatura en producción de cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba y luego se mudó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para poner en práctica todo lo aprendido.

«Buenos Aires fue mi segunda escuela. Trabajé con Jorge Guinzburg, en Paka Paka, Encuentro y la TV Pública. Pasé por medios que me enseñaron mucho. Cuando me cansé de la ciudad, dije: ‘Me vuelvo a Neuquén y aplico todo lo que aprendí allá'», recordó Tapia.

En algún momento la ciudad se volvió abrumadora. El río Limay la llamaba. «Necesitaba volver a bajar un cambio. Me la pasaba arriba de un colectivo, viajando, yendo y viniendo a trabajar. Las raíces tiraban un poco para volver», señaló la productora.

En 2010 creó Ni Loca Producciones, por lo que sabía que contaba con una plataforma propia para continuar desarrollando proyectos audiovisuales en el Alto Valle. Ya instalada en la región, en 2017 impulsó también Muma Neuquén, un espacio desde el que profundizó una mirada autogestiva, regional y con perspectiva de género. Ambas experiencias confluyeron en «Armando la historia, mujeres cannábicas del sur».

Noel Tapia, productora y realizadora audiovisual. (Gentileza).

«Armando historias, mujeres cannábicas del sur»: un documental para derribar prejuicios

El proyecto nació en 2020, cuando Muma Neuquén y Ni Loca Producciones comenzaron a buscar historias protagonizadas por mujeres de la región. El primer encuentro fue con Carmen Segonds. «Dijimos: ‘No debe haber muchas mujeres de esa edad que trabajen con cannabis’. Ella estudió en la viejísima escuela de la UBA, donde el cannabis no existía en la formación académica. Esta mujer tenía que ser una deconstruida total», recordó Tapia.

A partir de Carmen, el equipo rastreó a otras mujeres del Alto Valle que trabajaban con la planta. Así llegaron a Paula Lezcano y a Fernanda Canut. «En 2020 no estaba aprobado el uso regulatorio del cannabis medicinal. Había un montón de cuestiones que no eran legales como ahora, pero ellas lo hacían por necesidad y hoy son referentas», explicó la productora.

Fernanda Canut, presidenta de Cannabis Medicinal Río Negro–Neuquén. (Gentileza).

La pandemia postergó el inicio del rodaje, pero abrió un período de escritura, investigación y planificación. Las filmaciones comenzaron en 2021 y se extendieron durante tres años. El equipo reunió más de 100 horas de material, que luego atravesaron dos años de posproducción hasta alcanzar la versión final de 68 minutos.

Las protagonistas aceptaron la propuesta sin conocer de antemano el resultado. «Se brindaron y confiaron en nosotras. Cuando lo vieron, sintieron que pudimos reflejar realmente sus historias con mucho respeto», destacó Tapia.

La serie entrelaza información científica con las experiencias personales de Carmen, Paula y Fernanda. El relato aborda el cannabis como una herramienta medicinal, pero también expone los prejuicios, los obstáculos legales y la militancia que permitió ampliar derechos. «Es una serie documental muy sensible porque la parte científica está relatada a través de tres historias reales, de tres mujeres comunes y corrientes», definió la realizadora.

Paula Lezcano, veterinaria especializada en terapias cannábicas. (Gentileza).

La obra también incorporó una técnica sonora poco habitual. Las melodías que acompañan las entrevistas y las escenas surgieron de las pulsaciones de una planta de cannabis, captadas por medio de electrodos y transformadas en sonidos. «La misma planta nos hizo la música», enfatizó Tapia. La propuesta nació de una investigación del equipo y tomó forma con el trabajo de una sonidista que consiguió el dispositivo, recibió una planta a través de una organización de Buenos Aires y creó las piezas musicales que atraviesan toda la serie.

Desde su estreno en el Museo Nacional de Bellas Artes, el documental pasó por Mar del Plata, Tandil, San Antonio Oeste y el Festival Internacional de Cine Cannábico de Buenos Aires. También participó en tres festivales de México, uno de Colombia y otro de Brasil, donde recibió el premio a Mejor Serie Internacional. En Badajoz, España, se proyectó a la medianoche sobre los paredones de un castillo medieval.

También fueron invitadas a participar de Expo Cannabis Uruguay y Expo Cannabis Brasil. Además, la serie se exhibirá en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, que se realizará este año en Córdoba. «Todo el tiempo recibimos noticias de invitaciones y de lugares muy impensados. Superó ampliamente nuestras expectativas», señaló Tapia.

El mayor impacto, sin embargo, aparece después de cada función. Parte del público se acerca a las protagonistas para consultar por tratamientos médicos, terapias veterinarias o formas seguras de acceder al aceite. Durante el estreno en el MNBA, un hombre de unos 70 años le confesó a Tapia que la película había derribado muchos de sus prejuicios.

«Creo que el 80% de las personas que vienen a ver el documental desconocen por completo esta temática, y está buenísimo porque es a donde queremos apuntar», sostuvo y remarcó: «Nunca fue nuestra intención lucrar. Queremos difundir estas historias y una temática que abarca la salud».

Ficha técnica de Armando la historia, mujeres cannábicas del sur

Guion y Dirección: Macarena Calvo, Flor Zitti, Laura Frank y Noel Tapia

Macarena Calvo, Flor Zitti, Laura Frank y Noel Tapia Producción y Realización: Noel Tapia

Noel Tapia Montaje: Macarena Calvo, Laura Frank

Macarena Calvo, Laura Frank Dirección y Coordinación de Postproducción: Noel Tapia

Noel Tapia Postproducción de Sonido: Mariana Delgado

Mariana Delgado Postproducción de Color: Delfina Kroeck

Delfina Kroeck Gráficos y Animación: Ludmila Stupack

Ludmila Stupack Música Original de: Valeria Salinas, Mariela Coronel y Emilce Kucharuk

Valeria Salinas, Mariela Coronel y Emilce Kucharuk Música Experimental: Paula Ramírez

Paula Ramírez Productora Asociada: Ni Loca Producciones

Ni Loca Producciones Foto Fija: Flor Zitti