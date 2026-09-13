Ya 200 familias accedieron al plan de alivio financiero de Neuquén para la refinanciación de deuda

El Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia ya se encuentra activo en el Banco Provincia del Neuquén. Es la nueva alternativa de financiamiento para que las familias puedan reorganizar sus compromisos financieros y recuperar capacidad de pago. Desde el Gobierno provincial detallaron la cantidad que ya se otorgaron en solo diez días.

Hay un incentivo para las entidades que se sumen a la iniciativa financiera.

199 créditos del plan de refinanciación de deudas en Neuquén

Desde el inicio de 2026, se otorgaron en total 4.033 créditos de refinanciación por un monto de 43.295 millones de pesos, distribuidos entre varias líneas de reestructuración de deuda que posee BPN.

Desde el Gobierno provincial dijeron que en cuanto a la nueva línea de refinanciación incorporada a través del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, anunciado el 28 de agosto, ya se otorgaron 199 créditos que representan más de 2.259 millones de pesos, reflejando una rápida adhesión por parte de las familias que buscan unificar sus deudas y acceder a mejores condiciones de financiamiento.

Esta línea de crédito es una de las que mayor impacto representa desde su lanzamiento, ya que incorpora condiciones especiales de plazo y tasa dentro del programa provincial.

Refinanciación de deudas: qué ofrece la nueva línea

La nueva línea permite cancelar la totalidad de las deudas preexistentes que cada cliente mantenga con el BPN, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos adeudados, con montos de hasta 50 millones de pesos y plazos que podrán extenderse hasta 60 meses para operaciones en pesos y hasta 36 meses para operaciones en UVA.

Podrán acceder al plan las personas humanas con domicilio real en la Provincia del Neuquén que registren una categoría objetiva distinta de 1 (Normal) en BPN, de acuerdo con las normas de clasificación de deudores del BCRA.

Las operaciones podrán otorgarse tanto en pesos como en UVA, con una tasa fija del 35 por ciento TNA para préstamos en pesos o UVA + 5 por ciento para las operaciones denominadas en esa modalidad. Además, la cuota no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos netos mensuales del beneficiario al momento de adherir al plan.

Beneficios para los bancos que adhieran al plan de refinanciación de deudas

Como incentivo para la participación del sector financiero, el plan provincial contempla beneficios fiscales para las entidades que adhieran. Entre ellos se establece una reducción del 50 por ciento de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos correspondiente a los intereses devengados por los préstamos otorgados a través de este programa.

Asimismo, se dispone la exención del Impuesto de Sellos para los actos, contratos y operaciones celebrados en el marco del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia.