Tristeza en Cipolletti por el vecino que murió atropellado por un camión este sábado: «Amigo de todos»

Un trágico incidente vial ocurrió en la ciudad de Cipolletti este sábado 12 de septiembre. Un hombre fue atropellado por un camión y murió en el hospital producto de las graves heridas. Quién era la víctima fatal.

El hecho ocurrió cerca del mediodía en la intersección de las calles Perón y Teniente Yañez, y fue protagonizado por un camión mosquito, que transportaba otros dos vehículos pesados.

Personal del SIARME acudió al lugar y brindó las primeras atención al hombre en el sector. Luego se dispuso su traslado urgente al hospital Pedro Moguillansky.

El jefe de la Regional Quinta, Javier Yáñez, precisó ayer a Diario RÍO NEGRO que, debido al impacto, el peatón sufrió una herida comprometedora en una de sus piernas. Alrededor de las 14.30, se confirmó que murió en el nosocomio.

Hasta el momento no se informó oficialmente la mecánica exacta del hecho, ni tampoco si el camionero fue notificado judicialmente. Los primeros datos preliminares indicaron que el conductor no se percató del incidente y fue advertido por otros vecinos sobre la situación.

Quién era el hombre que murió atropellado por un camión en Cipolletti

La víctima fatal fue identificada como Orlando Rivero, un hombre de 55 años que si bien vivía en Cipolletti, era oriundo de Villa Manzano, en donde se llevó a cabo su velatorio. Sus restos fueron trasladados al cementerio de Cinco Saltos.

A través de Facebook, sus allegados mantienen una página denominada «Yo conozco a Orlando», en donde notificaron la triste noticia: «Que en paz descanses AMIGO DE TODOS!!! Las calles de Cipolletti y tu querido Villa Manzano ya no serán las mismas».

Allí, uno de sus familiares dejó un sentido mensaje: «Hoy me toca despedirte, pero no hasta que vuelvas a Manzano. Hoy tengo que entender que no te voy a ver más. Y ahora? Hoy te vuelvo a decir gracias, por todo ….Por despertarme cada mañana cuando pasabas con tu Mamita. Por acompañarme cada dia en el polideportivo. Por traerme el diario cada domingo. Por lavarme el auto. Por cada mate que tomamos juntos.Por venir a verme cada dia que venias a Manzano. Por creer, saber y sentir que mi cariño hacia vos era sincero y leal. Y ahora quien me va a gritar, Pati, Pati? Orlando de mi corazón , te voy a extrañar mucho , pero sabes que es lo que me consuela? Te vas al lado de tu Mamá, van a caminar juntos, como lo hicieron tantas veces en las calles del pueblo. Me quedo con tu sonrisa, tus caras de enojo y con los abrazos qué me diste. Hasta siempre Orlando. Se que vas a descansar en paz«.