Sin Netflix ni Disney+: el fallo contra un padre en Río Negro que debe $4 millones de cuota alimentaria

Un hombre que acumula una deuda cercana a los cuatro millones de pesos por incumplimientos en la cuota alimentaria enfrentará el bloqueo de todas sus cuentas de entretenimiento digital. Un fallo del Juzgado Multifueros de El Bolsón ordenó a plataformas como Netflix, Disney+, Max, Prime Video y Spotify la suspensión inmediata de los servicios a su nombre.

La disposición judicial incluye además la orden directa a la Municipalidad local para inhabilitar su licencia de conducir. La jueza interviniente adoptó esta decisión bajo el amparo del artículo 553 del Código Civil y Comercial, el cual habilita la aplicación de medidas para asegurar los pagos de las sentencias atrasadas.

La jueza rechazó una multa contra el padre

La magistrada explicó que estas restricciones «no tienen una finalidad sancionatoria», sino que el objetivo central es «generar condiciones que disuadan al deudor de mantener el incumplimiento y permitan hacer efectiva la obligación alimentaria».

Para ejecutar la medida, el juzgado intimó a las empresas tecnológicas para que informen primero si el sujeto posee abonos vigentes. En caso de una respuesta afirmativa, las compañías deberán suspender las cuentas de manera inmediata y tendrán la obligación de «no permitir nuevas contrataciones mientras persista el incumplimiento».

La resolución subraya la gravedad del caso al definir el sustento como un «derecho humano básico». Según los fundamentos del fallo, la actitud del progenitor compromete el derecho de los hijos a «un nivel de vida adecuado y su interés superior». Además, la jueza afirmó en el escrito que estas faltas esenciales pueden constituir «violencia económica contra la progenitora».

Pese a la firmeza de las restricciones, la autoridad judicial rechazó la imposición de una multa monetaria adicional. «Sumar una nueva obligación económica no resultaría eficaz si hasta el momento no se consiguió forzar el pago de la cuota alimentaria», justificó la magistrada.

A la par del bloqueo digital y vial, la Justicia dictó un mandamiento de embargo sobre un vehículo del acusado y solicitó informes a los Registros de la Propiedad Inmueble de Río Negro y Neuquén para rastrear otros posibles bienes. El fallo advierte finalmente que, frente a un «incumplimiento sistemático», la madre puede promover una acción penal, aunque la actual sentencia civil todavía admite instancias de apelación.