¡Cuenta regresiva para la primavera 2026! Qué dice el pronóstico para la última semana de invierno en Neuquén y Río negro

El invierno comienza a despedirse de la región con un notorio repunte térmico. Para esta semana que se extiende del 14 al 20 de septiembre, las proyecciones meteorológicas oficiales marcan el fin del ciclo de heladas severas continuas, dando paso a tardes agradables, cielos parcialmente nublados y vientos moderados en todo el territorio de Neuquén y Río Negro.

La estabilidad atmosférica dominará el escenario durante los primeros días, propiciando condiciones ideales para la circulación vial y las actividades al aire libre antes de la llegada oficial de la primavera.

Tardes de hasta 21ºC de máxima, sol y días lindos: el pronóstico para el Alto Valle

En Neuquén Capital y General Roca, la última semana del invierno transcurrirá con un marcado ascenso de temperatura:

Lunes y Martes: las mañanas se mantendrán frescas (entre 3°C y 5°C ), pero las tardes treparán con fuerza hasta alcanzar los 21°C el lunes y 18°C el martes.

las mañanas se mantendrán frescas (entre ), pero las tardes treparán con fuerza hasta alcanzar los el lunes y el martes. Miércoles a Sábado: se consolida el tramo más estable de la semana con máximas sostenidas entre 18°C y 21°C, acompañadas por vientos moderados con ráfagas que no superarán los 50 km/h.

Cómo estará en la cordillera: mínimas bajo cero, sol y algo de viento

Las ciudades turísticas andinas dejarán atrás los registros extremos, aunque conservarán el pulso cordillerano:

Bariloche: arranca la semana con una mínima de -3°C este lunes, pero el termómetro repuntará hasta los 14°C por la tarde. Hacia el fin de semana, las marcas oscilarán entre los 2°C y 13°C , con nubosidad variable.

arranca la semana con una mínima de este lunes, pero el termómetro repuntará hasta los por la tarde. Hacia el fin de semana, las marcas oscilarán entre los , con nubosidad variable. San Martín de los Andes: presentará mañanas frías de hasta -2°C, escalando rápidamente hasta los 13°C durante las tardes de lunes a miércoles, con presencia de sol y viento calmo.

En el extremo atlántico de la provincia, el comportamiento térmico acompañará la tendencia de los valles: