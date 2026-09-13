«No era una laucha»: encontraron un pequeña comadreja enana oculta entre la leña en Cutral Co y lograron salvarla

Un hallazgo fortuito en una vivienda de Cutral Co encendió las alarmas de las autoridades ambientales de la provincia y terminó con un final feliz para la biodiversidad regional. Un vecino descubrió a un pequeño animal oculto entre un apilamiento de leña y, en lugar de matarlo creyendo que se trataba de un roedor urbano, decidió dar aviso inmediato a los organismos de conservación.

El llamado activó un operativo de rescate encabezado por el equipo de Guardafaunas de Picún Leufú. Tras una intervención con manipulación mínima para evitar el estrés del ejemplar, profesionales de la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén realizaron la revisión veterinaria y confirmaron su óptimo estado de salud antes de liberarlo en su hábitat natural.

Un marsupial patagónico que desafía las confusiones

El ejemplar rescatado pertenece a las denominadas comadrejas enanas o marmosas (género Thylamys), puntualmente a la especie Thylamys pallidior (marmosa pálida), un mamífero marsupial nativo adaptado a los ecosistemas del desierto de Monte y la estepa patagónica.

Pese a compartir territorio con las comunidades locales, suele pasar inadvertido o ser exterminado por error al ser confundido con una rata o laucha común.

Las claves anatómicas para identificar a la comadreja enana: