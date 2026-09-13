«No era una laucha»: encontraron un pequeña comadreja enana oculta entre la leña en Cutral Co y lograron salvarla
Un vecino de la comarca petrolera encontró un ejemplar de comadreja enana y alertó a las autoridades antes de atacarlo. Guardafaunas de Picún Leufú y la Dirección Provincial de Fauna asistieron al animal nativo, lo evaluaron bajo protocolo médico y lo devolvieron a la estepa. Las claves para reconocer a esta especie amenazada por el desconocimiento.
Un hallazgo fortuito en una vivienda de Cutral Co encendió las alarmas de las autoridades ambientales de la provincia y terminó con un final feliz para la biodiversidad regional. Un vecino descubrió a un pequeño animal oculto entre un apilamiento de leña y, en lugar de matarlo creyendo que se trataba de un roedor urbano, decidió dar aviso inmediato a los organismos de conservación.
El llamado activó un operativo de rescate encabezado por el equipo de Guardafaunas de Picún Leufú. Tras una intervención con manipulación mínima para evitar el estrés del ejemplar, profesionales de la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén realizaron la revisión veterinaria y confirmaron su óptimo estado de salud antes de liberarlo en su hábitat natural.
Un marsupial patagónico que desafía las confusiones
El ejemplar rescatado pertenece a las denominadas comadrejas enanas o marmosas (género Thylamys), puntualmente a la especie Thylamys pallidior (marmosa pálida), un mamífero marsupial nativo adaptado a los ecosistemas del desierto de Monte y la estepa patagónica.
Pese a compartir territorio con las comunidades locales, suele pasar inadvertido o ser exterminado por error al ser confundido con una rata o laucha común.
Las claves anatómicas para identificar a la comadreja enana:
- Hocico y mirada: presenta un hocico aguzado y puntiagudo, acompañado de ojos oscuros y orejas proporcionalmente muy grandes.
- Pelaje tricolor: su cuerpo luce un patrón de pelaje fino en tres tonalidades (marrón, grisáceo y vientre claro), a diferencia del color uniforme de los roedores urbanos.
- Cola de reserva: su cola funciona como un almacén natural de grasa que le permite sobrevivir a temporadas de escasez de alimento y frío extremo.
- Tamaño acotado: los ejemplares adultos no superan los 31 centímetros de longitud total (incluyendo la cola).
- Hábitos: es un animal de hábitos predominantemente nocturnos, un hábil trepador de vegetación e insectívoro, lo que lo convierte en un aliado clave para el control de plagas en la región.
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