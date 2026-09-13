La Patagonia en Casa Rosada: el conteo de las visitas de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck a Nación en 2026

La Casa Rosada se transformó en el epicentro de reuniones y encuentros entre mandatarios provinciales y representantes del gobierno nacional durante los primeros siete meses del año.

En un escenario marcado por la búsqueda del equilibrio fiscal y la necesidad de la Casa Rosada de garantizar gobernabilidad para sus proyectos en el Congreso, los ejecutivos multiplicaron sus viajes a la Ciudad de Buenos Aires para coordinar agendas técnicas, discutir deudas previsionales y avanzar en acuerdos para el mantenimiento y traspaso de rutas clave en sus distritos.

En ese mapa de negociaciones cruzadas, los gobernadores de la Patagonia sostuvieron una presencia constante en los despachos del Poder Ejecutivo Nacional. A diferencia de otros distritos con alineamientos irrestrictos o de confrontación abierta, la estrategia patagónica buscó hacer valer el peso geopolítico de la región, con recursos estratégicos como los hidrocarburos, para abrir canales institucionales con los principales armadores políticos del presidente Javier Milei.

Así surge del análisis de más de 23.000 registros de la Secretaría General de la Presidencia procesados por Infobae a partir de un pedido de Acceso a la Información Pública. Del relevamiento oficial se desprende que 18 gobernadores ingresaron a Casa Rosada entre el 1 de enero y el 31 de julio.

Rolando Figueroa: cuatro cumbres con Diego Santilli centradas en obras para Neuquén y la reforma política

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se ubicó entre los mandatarios provinciales que más veces cruzaron la puerta de entrada del Ejecutivo nacional en los primeros siete meses de 2026. Con un total de cuatro visitas, el líder de La Neuquinidad estuvo en los despachos oficiales en los meses de febrero, marzo, mayo y junio.

Según el relevamiento realizado por este medio, las reuniones del mandatario neuquino se concentraron en los despachos del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y de Diego Santilli, tanto en su etapa como ministro del Interior como tras su desembarco en la Jefatura de Gabinete.

Durante estos intercambios, la agenda del mandatario neuquino se articuló en torno a ejes puntuales:

Obra pública e infraestructura: reclamos por la paralización de proyectos viales y el financiamiento de infraestructura estratégica para la provincia.

reclamos por la paralización de proyectos viales y el financiamiento de infraestructura estratégica para la provincia. Redistribución de recursos: seguimiento de las partidas nacionales y deudas de financiamiento.

seguimiento de las partidas nacionales y deudas de financiamiento. Reforma electoral: por su parte, los funcionarios nacionales buscaron consolidar el respaldo del bloque neuquino en el Congreso para las iniciativas de modificación del sistema político promovidas por el oficialismo.

Alberto Weretilneck en Casa Rosada: tres visitas y el acuerdo histórico por las rutas 22 y 151

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, registró tres ingresos oficiales a la Casa Rosada en el mismo período. Aunque el espacio provincial Juntos Somos Río Negro no tiene representantes en el Congreso, el mandatario rionegrino sostuvo gestiones directas para resolver demandas de infraestructura crítica.

La última visita de Weretilneck a Casa Rosada se produjo con motivo de la jura de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, las reuniones previas tuvieron un eje de negociación central: la prioridad de Río Negro fue avanzar en un convenio para que la provincia asumiera la administración y el mantenimiento de las rutas nacionales 22 y 151, un traspaso histórico que se concretó formalmente durante el mes de agosto.

El mapa patagónico: el balance de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego

El registro de ingresos a la sede gubernamental dejó al descubierto diferentes dinámicas de relación entre la Casa Rosada y el resto de los mandatarios del Atlántico Sur:

Ignacio Torres (Chubut): Registró dos ingresos (el 20 de marzo con «Lule» Menem y el 2 de julio con Santilli). Centró sus pedidos en obras de infraestructura y mantuvo una postura cauta ante los planteos de la Nación para eliminar las PASO.

Registró (el 20 de marzo con «Lule» Menem y el 2 de julio con Santilli). Centró sus pedidos en obras de infraestructura y mantuvo una postura cauta ante los planteos de la Nación para eliminar las PASO. Claudio Vidal (Santa Cruz): Registró una visita el 14 de julio. Pese a mantener un perfil dialoguista pero independiente, sus legisladores suelen moverse como líberos en los debates parlamentarios.

Registró el 14 de julio. Pese a mantener un perfil dialoguista pero independiente, sus legisladores suelen moverse como líberos en los debates parlamentarios. Gustavo Melella (Tierra del Fuego): Figuró con un solo ingreso oficial a la sede del Ejecutivo en los primeros siete meses del año.

El ranking oficial: quiénes fueron los gobernadores que más entraron a Casa Rosada

El relevamiento de datos de la Casa Militar y la Secretaría General de la Presidencia permite armar el mapa definitivo del desfile de mandatarios por Casa Rosada entre enero y julio de 2026:

Con 5 ingresos: Rogelio Frigerio (Entre Ríos) lideró el ranking nacional.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos) lideró el ranking nacional. Con 4 ingresos: Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco).

Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). Con 3 ingresos: Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

Raúl Jalil (Catamarca), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Con 2 ingresos: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Ignacio Torres (Chubut) y Juan Pablo Valdés (Corrientes). Con 1 ingreso: Hebe Casado (Vice de Mendoza), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba), Jorge Macri (CABA), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gisela Scaglia (Vice de Santa Fe) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Por su parte, la Casa Militar confirmó que en ese período no se registraron ingresos de mandatarios provinciales a la Quinta Presidencial de Olivos.

Con información de Infobae.