Cambios en las carreras de la F1: los Grandes Premios serán de menor duración desde 2027

Una nueva era se avecina en el mundo de las competencias. La Comisión de la Fórmula 1 logró hoy uno de los objetivos planteados hace meses: obtener unanimidad para aprobar la reducción de distancia de los Grandes Premios a partir de 2027.

Hasta conseguir la aprobación final de FIA, ya es un hecho que el formato de competencias pasará a un total de 290 kilómetros de recorrido total. Aunque el cambio también incorpora la modificación en el límite de tiempo en las carreras interrumpidas y mayor flexibilidad con los entrenamientos libres de los días previos.

La tercera reunión de la Comisión de la F1 de 2026 se celebró este lunes 21 de septiembre en las oficinas de la FIA en Londres, con Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la Federación, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, a la cabeza.

‼️TODOS LOS CAMBIOS ACORDADOS EN LA COMISIÓN F1‼️



1⃣Carreras 15 kilómetros más cortas, la distancia total se reduce de 305 a 290



2⃣Se elimina el límite de tres horas por carrera, incluyendo interrupciones. Sí habrá una hora límite



3⃣Se elimina la homologación de la caja de… pic.twitter.com/xWyZmPWbl8 — SoyMotor.com (@SoyMotor) September 21, 2026

Para lograr finalmente avanzar hacia la incorporación de estos cambios al reglamento oficial, previamente deberán ser sometidos a aprobación por parte del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA.

De lo tratado en el encuentro, lo más trascendente radica en la duración de las competencias. La Comisión aprobó que la distancia de los Grandes Premios se reduzca de 305 a 290 kilómetros en 2027. Ello supondrá dos o tres vueltas menos según la FIA.

El motivo está directamente relacionado con los nuevos cambios que recibirá la unidad de potencia (motor) de F1 en 2027. Después de los problemas de gestión de energía que presentó la nueva generación de motores de este año, la FIA, la F1, los equipos y los fabricantes acordaron modificar progresivamente el reparto entre la parte eléctrica y el motor de combustión.

De acuerdo a ello, la potencia máxima del motor de combustión aumentará de 400 a 420 kW y el flujo de combustible crecerá un 5%, mientras que la potencia máxima habitual del MGU-K caerá de 350 a 300 kW. De esta manera, el reparto aproximado pasará del 53:47 de 2026 a un 58:42 favorable al motor de combustión en 2027, antes de llegar al 60:40 previsto para 2028 (Fuente: Motorsport).