Campeonato Argentino de motocross: todo listo para la gran fiesta en La Barda de Neuquén

La ciudad de Neuquén ya vive a pleno la primera fecha del campeonato Argentino de motocross, que se llevará a cabo entre sábado y domingo en La Barda. Estarán los mejores pilotos del país y se espera una gran convocatoria en el escenario más emblemático del país, que viene de tener mucha actividad en los últimos meses, con el tradicional Supercross de verano y la primera fecha del Sur de la República.

Luego de la presentación oficial, realizada el jueves con la presencia del intendente Mariano Gaido y del titular del Motocross Club Neuquén, Miguel Matthews, entre otros, quedó todo en condiciones para llevar adelante una competencia que promete ser inolvidable.

Gaido y el Colo Matthews, durante el lanzamiento oficial. (Matías Subat)

Cerca de 200 pilotos girarán en el trazado más extenso del Coliseo, que luce en perfectas condiciones. Con los hermanos Poli, Agustín y Joaquín, como grandes favoritos, se vienen dos jornadas intensas. Y los de acá, tratarán de dar batalla. Entre los favoritos se anotan Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Santiago Montero, Nahuel Kriger, Leo Díaz y Lucas Sendón, quien viene de ganar la fecha del Sur de la República.

Sendón viene de ganar en el Sur de la República. (MCN)

Las entradas se pueden adquirir a través de www.protickets.com.ar/event/campeonato-argentino-de-motocross o en Mood, Ministro González 40. Tienen un costo de $35.000 para las generales y de $150.000 para el Vip con Paddock (incluye comida). En ambos casos es para los dos días.

El programa

Sábado 11 de abril

9:30-11:25, entrenamiento I 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3, MX2, MX1

12-14:35, entrenamiento 2, 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3, MX2, MX1

15:15-18, clasificaciones, 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3, MX2, MX1

El Sur de la República fue un gran aperitivo para el Argentino. (MCN)

Domingo 12 de abril

8:30-9:55, pruebas libres, 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3

10-10:55, mangas 125cc, WMX, 50, 65

11:50-12:15, pruebas libres, MX2 A-B, MX1, AB

12:20-13:05, mangas 85, MX3, 125

14:30-14:55, mangas MX2, MX1

15:20, manga 2 85

15:45 manga 2 MX3

16:50 manga 2 MX2

17:25 manga 2 MX1