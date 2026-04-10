Campeonato Argentino de motocross: todo listo para la gran fiesta en La Barda de Neuquén
Con la presencia de los mejores pilotos del país, se vienen dos jornadas a pleno en El Coliseo.
La ciudad de Neuquén ya vive a pleno la primera fecha del campeonato Argentino de motocross, que se llevará a cabo entre sábado y domingo en La Barda. Estarán los mejores pilotos del país y se espera una gran convocatoria en el escenario más emblemático del país, que viene de tener mucha actividad en los últimos meses, con el tradicional Supercross de verano y la primera fecha del Sur de la República.
Luego de la presentación oficial, realizada el jueves con la presencia del intendente Mariano Gaido y del titular del Motocross Club Neuquén, Miguel Matthews, entre otros, quedó todo en condiciones para llevar adelante una competencia que promete ser inolvidable.
Cerca de 200 pilotos girarán en el trazado más extenso del Coliseo, que luce en perfectas condiciones. Con los hermanos Poli, Agustín y Joaquín, como grandes favoritos, se vienen dos jornadas intensas. Y los de acá, tratarán de dar batalla. Entre los favoritos se anotan Agustín Carrasco, Pablo Galletta, Santiago Montero, Nahuel Kriger, Leo Díaz y Lucas Sendón, quien viene de ganar la fecha del Sur de la República.
Las entradas se pueden adquirir a través de www.protickets.com.ar/event/campeonato-argentino-de-motocross o en Mood, Ministro González 40. Tienen un costo de $35.000 para las generales y de $150.000 para el Vip con Paddock (incluye comida). En ambos casos es para los dos días.
El programa
Sábado 11 de abril
9:30-11:25, entrenamiento I 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3, MX2, MX1
12-14:35, entrenamiento 2, 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3, MX2, MX1
15:15-18, clasificaciones, 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3, MX2, MX1
Domingo 12 de abril
8:30-9:55, pruebas libres, 125cc, WMX, 50, 65, 85, MX3
10-10:55, mangas 125cc, WMX, 50, 65
11:50-12:15, pruebas libres, MX2 A-B, MX1, AB
12:20-13:05, mangas 85, MX3, 125
14:30-14:55, mangas MX2, MX1
15:20, manga 2 85
15:45 manga 2 MX3
16:50 manga 2 MX2
17:25 manga 2 MX1
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