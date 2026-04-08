El Campeonato Argentino de Motocross llega a La Barda: «Neuquén es reconocido a nivel país»

El Campeonato Argentino de Motocross se corre este fin de semana en Neuquén.

Después de casi un año y medio, Neuquén recibe el Campeonato Argentino de Motocross que tendrá su primera fecha este fin de semana en elColiseo de La Barda.

El presidente del Motocross Club Neuquén, Miguel Matthews, visitó el estudio de Río Negro Radio en la previa del gran evento del sábado 11 y domingo 12 de abril.

«Es una movida muy grosa que hacía rato que no teníamos, desde diciembre del 2024. En el 2025 no contamos con el nacional, por suerte venimos en muy buen ritmo después del supercross«, destacó en diálogo con «Subite al Podio».

«Fue un año muy intenso con cuatro fechas en las que se hicieron presentes muchos pilotos y mucho público. Eso nos dio el empujón para arrancar el calendario con la primera fecha del Patagónico y ahora nos toca el nacional», agregó.

Matthews valoró el acompañamiento, clave para que se pueda albergar un evento así. «Depende mucho de lo económico, es un evento de una gran magnitud, nosotros solos no podríamos tenerlo sin el acompañamiento de entidades públicas y privadas», aseguró.

Sobre el nivel del campeonato, valoró: «La principal diferencia con los campeonatos de acá es la cantidad de motos y la calidad de pilotos ya que vienen varios de otros países como Chile, Uruguay y Paraguay. La estructura también es mucho más grande».

«En el predio contamos con dos pistas, una es la del Supercross que es chiquita, con una vuelta de unos 45 segundos. La pista de motocrros tiene una vuelta de por lo menos un minuto y medio, son unos 1700 metros. Además tiene clasificación y dos mangas de carrera, en el Supercross es una sola final y todo en el mismo día», añadió.

El público puede adquirir las entradas generales o las VIP con acceso al paddock. «Se armó una estructura en altura y techada que cuenta con catering. Es como la que se monta en el Mundial», señaló Matthews.

«Que el Coliseo sea reconocido a nivel país ayuda, cuando el que está fuera se entera que la movida es en Neuquén hace fuerza para venir. Para nosotros es una locura porque estamos hablando del único club de motocross en el país y vigente desde el año ’78, la historia del club es muy rica, nos llena de orgullo.

«Hoy en el predio contamos con escuelitas municipales, escuelitas de minicross y un gimnasio propio. Hemos podido darle actividad al club durante todo el año», agregó.

Se esperan unas250 motos en pista el fin de semana. Entre los pilotos confirmados están los hermanos Joaquín y Agustín Poli y Rodrigo Landa.

Dentro de la armada regional, estarán Nahuel Kriger, Agustín Carrasco, Pablo Galleta, Felipe Quirno Costa y los hermanos Lucas y Matías Sendón, entre otros. Además, los roquenses Santiago Montero, y Franco Stremel representan a Liess Motos.

Sobre la chance de poder recibir algún día al Mundial de Motocross, Matthews comentó: «Todo es posible. Para nosotros es un sueño, ya el nacional es un sueño, el Mundial sería tocar el cielo con las manos, haciendo bien las cosas todo se puede lograr».