El Argentino de motocross se viene con todo y Mariano Gaido apuesta a que “La Barda brille”
Se realizó en lanzamiento de oficial del campeonato que reunirá a más de 180 pilotos en El Coliseo neuquino. “Este evento consolida a Neuquén como una capital turística”, agregó el mandatario.
Las entradas se venden a buen ritmo, ya está garantizada la presencia de más de 180 pilotos y sólo falta que empiece el show en La Barda neuquina. El campeonato Argentino de motocross fue presentado en sociedad y la cuenta regresiva está en la recta final. Mariano Gaido, presente en el lanzamiento, afirmó que “es un orgullo para la ciudad acompañar este evento, que consolida a Neuquén como una capital turística”.
«Ahí vamos a estar presentes, todo el equipo, acompañando con fondos que la ciudad tiene a partir del superávit para potenciar este deporte, que es un ejemplo. La Barda, que es única a nivel país, tiene que brillar», agregó Gaido.
La conferencia de prensa se realizó en Morini Motos, ubicado en Dr. Ramón 87 de la capital, y contó con la presencia de Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén; Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estrategia del municipio; y Edgardo Aguirre, referente de Liess Motos, el principal sponsor de la competencia; entre otros.
Aguirre contó que la historia empezó en octubre, cuando “le planteé a Mariano (Gaido) la posibilidad de trabajar juntos para poder devolverle a la ciudad el Argentino. No lo dudó una milésima de segundos, me respondió que sí. En un momento parecía algo inalcanzable y bastante complejo, pero es una realidad”.
La importancia del «deporte espectáculo»
Serenelli, por su parte, expresó que “el deporte espectáculo trae mucho turismo y muchas acciones económicas a la ciudad. Empezamos con eventos chicos y fuimos por los más importantes. El Supercross nocturno. de pasar de tener dos fechas por año a llegar a ser hasta 4 y 6, con más de 5.000 personas…Es un gran trabajo que incluye a todas las áreas que tiene la municipalidad a cargo que Mariano Gaido, y estamos listos para que sea una fiesta del motocross”.
La movida será el fin de semana, en un Coliseo que estará a pleno. El sábado a las 8:30 comenzarán las verificaciones, después serán los entrenamientos y clasificaciones durante toda la jornada. Se estima que la actividad se cerrará a las 18:30.
El domingo será el turno de las competencias principales, iniciando desde las primeras horas de la mañana con entrenamientos obligatorios y luego las mangas clasificatorias y finales. La actividad culminará con la premiación a las 18.
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