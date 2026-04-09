El Argentino de motocross se viene con todo y Mariano Gaido apuesta a que “La Barda brille”

El Argentino tuvo su presentación en el centro de Neuquén, con la presencia del intendente. (Matías Subat)

Las entradas se venden a buen ritmo, ya está garantizada la presencia de más de 180 pilotos y sólo falta que empiece el show en La Barda neuquina. El campeonato Argentino de motocross fue presentado en sociedad y la cuenta regresiva está en la recta final. Mariano Gaido, presente en el lanzamiento, afirmó que “es un orgullo para la ciudad acompañar este evento, que consolida a Neuquén como una capital turística”.

Gaido anticipó que la fecha del Argentino será una fiesta y avisó: «Vamos por más». (Matías Subat)

«Ahí vamos a estar presentes, todo el equipo, acompañando con fondos que la ciudad tiene a partir del superávit para potenciar este deporte, que es un ejemplo. La Barda, que es única a nivel país, tiene que brillar», agregó Gaido.

La conferencia de prensa se realizó en Morini Motos, ubicado en Dr. Ramón 87 de la capital, y contó con la presencia de Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén; Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estrategia del municipio; y Edgardo Aguirre, referente de Liess Motos, el principal sponsor de la competencia; entre otros.

Aguirre contó que la historia empezó en octubre, cuando “le planteé a Mariano (Gaido) la posibilidad de trabajar juntos para poder devolverle a la ciudad el Argentino. No lo dudó una milésima de segundos, me respondió que sí. En un momento parecía algo inalcanzable y bastante complejo, pero es una realidad”.

Aguirre, de Liess Motos, el principal sponsor del certamen nacional. (Matías Subat)

La importancia del «deporte espectáculo»

Serenelli, por su parte, expresó que “el deporte espectáculo trae mucho turismo y muchas acciones económicas a la ciudad. Empezamos con eventos chicos y fuimos por los más importantes. El Supercross nocturno. de pasar de tener dos fechas por año a llegar a ser hasta 4 y 6, con más de 5.000 personas…Es un gran trabajo que incluye a todas las áreas que tiene la municipalidad a cargo que Mariano Gaido, y estamos listos para que sea una fiesta del motocross”.

Aguirre, Gaido y Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén. (Matías Subat)

La movida será el fin de semana, en un Coliseo que estará a pleno. El sábado a las 8:30 comenzarán las verificaciones, después serán los entrenamientos y clasificaciones durante toda la jornada. Se estima que la actividad se cerrará a las 18:30.

El domingo será el turno de las competencias principales, iniciando desde las primeras horas de la mañana con entrenamientos obligatorios y luego las mangas clasificatorias y finales. La actividad culminará con la premiación a las 18.