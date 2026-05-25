Canal 10 apuesta fuerte al deporte rionegrino con transmisiones en vivo y coberturas especiales

La televisión pública de Río Negro viene consolidando una fuerte presencia en las transmisiones deportivas de la provincia, con coberturas en vivo, coproducciones y una apuesta marcada a mostrar el deporte local a través de sus distintas plataformas. Durante los últimos días, Canal 10 fue uno de los protagonistas de la cobertura integral de los Juegos EPADE, con emisiones especiales desde Viedma y un trabajo articulado junto a otros canales públicos patagónicos.

Los encuentros de fútbol y básquet masculino y femenino que se disputaron en la capital rionegrina pudieron seguirse en vivo a través de 10 Play RN, la plataforma digital del canal, mientras que las competencias desarrolladas en Neuquén y La Pampa también formaron parte de la cobertura conjunta realizada junto a RTN Neuquén y Canal 3 de La Pampa.

El canal apuesta al deporte y al streaming. Foto: Captura.-

El periodista deportivo Matías Carusso, integrante del área de Deportes de Canal 10, destacó el trabajo colectivo que permitió mostrar todos los encuentros y finales de los Juegos EPADE en distintas plataformas públicas de la Patagonia.

“La idea es poder reflejar el deporte local a través de nuestras plataformas”, explicó Carusso, quien además remarcó que muchas de las producciones se realizan de manera conjunta con otras productoras y medios regionales.

Cobertura del Federal A y presencia en distintos escenarios deportivos

Además de los EPADE, Canal 10 viene siguiendo de cerca la campaña de Club Cipolletti en el Federal A. Las transmisiones de los partidos, tanto de local como de visitante, forman parte de una coproducción entre Canal 10, Patagonia Live y Visión Fútbol.

En esas coberturas participa un amplio equipo periodístico y técnico. Los relatos están a cargo de Elio Díaz, mientras que Matías Carusso realiza los comentarios y Juan Pablo Andrés trabaja desde el campo de juego.

La cobertura deportiva también incluye eventos de automovilismo y fútbol regional. Este fin de semana, por ejemplo, el canal transmitió el Rally Argentino y llevó a la pantalla la final de la Liga Rionegrina Región Sur entre Social Los Menucos y Maquinchao, que se disputó en el estadio municipal de Los Menucos.

Una estrategia multiplataforma

Las transmisiones deportivas pueden verse a través de la pantalla de Canal 10, en la plataforma digital 10 Play RN, en YouTube y también mediante la participación de LU19, que se suma especialmente a las coberturas futboleras.

Desde el canal remarcan que el objetivo es continuar ampliando la oferta deportiva y sumar nuevos contenidos vinculados al deporte regional, tanto para televisión como para plataformas digitales.

Con esta estrategia, Canal 10 busca fortalecer el vínculo con las distintas localidades rionegrinas y darle visibilidad a competencias, clubes y deportistas que muchas veces no tienen presencia en las pantallas nacionales.