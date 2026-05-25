25 de Mayo en Neuquén: Mariano Gaido recordó a «los patriotas» y se diferenció del Gobierno nacional

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, participó este lunes del acto y desfile por el 25 de Mayo que tuvo lugar en el parque Jaime de Nevares de la capital, hasta donde llegaron también funcionarios de la municipalidad y la provincia.

Al tomar la palabra, el jefe comunal repasó lo que consideró como los principales hitos de su gestión, particularmente en materia de obra pública, y se diferenció, aunque sin mencionarlo en forma directa, del modelo que puso en marcha el presidente Javier Milei a nivel nacional.

«No alcanza con tener las cuentas equilibradas»

«No alcanza con tener las cuentas equilibradas, porque también se necesitan obras y proyectos que le den eficiencia al país«, sostuvo el mandatario durante su intervención frente a la réplica del cabildo que se levantó para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

Gaido destacó «la acción de los patriotas» que le dieron forma al primer gobierno local de lo que más tarde sería Argentina y lo vinculó con el presente de Neuquén, tanto de la provincia como de la ciudad, a las cuales describió como «las que más crecen hoy en el país«, «gracias coraje que tienen los neuquinos».

Resaltó además la consolidación del parque Jaime de Nevares como espacio recreativo y de organización de eventos para la capital, recordando a su vez que en el pasado «quisieron venir a sacárnoslo y les dijimos que no».

«Nos los querían sacar para transformarlo en un negocio inmobiliario y no lo permitimos. Hoy es un espacio de oportunidad, de transformación«, sostuvo el intendente, quien hizo mención de esa manera al proyecto original que en su momento tuvo el predio y el intento, más reciente, que lideró el Gobierno nacional para recuperarlo.

Junto a Gaido también estuvieron la secretaría de Jafatura de Gabinete, María Pasqualini, el jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luis «Pepé» Ousset, y la vicepresidenta primera de la Legislatura, Zulma Reina, entre otros funcionarios.

Participaron además organizaciones civiles, una banda del cuerpo local del Ejercito y veteranos de Malvinas, que luego de los discursos protagonizaron un desfile frente a las autoridades y el público que se acercó en buena cantidad.

Defensa de la universidad en el acto del 25 de Mayo en Neuquén

Pasquialini, en su intervención, llamó a valorar los gobernantes que «deciden» y aseguró que, en el caso de Neuquén, hay un gobierno municipal que «planifica» el crecimiento de la ciudad.

«Decidir es gobernar y eso Neuquén lo tiene claro», dijo la jefa de Gabinete municipal, quien también afirmó que «la libertad es asumir responsabilidades».

Sobre el final del discurso Gaido hizo alusión a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la crisis de financiamiento que atraviesan las casas de altos estudios del país.

El intendente capitalino convocó a defender la institución, ya que es en la educación donde se apuntalan «las oportunidades», afirmó. Dijo en esa línea que la UNCo recibirá «acompañamiento permanente» por parte de Neuquén capital, «al igual que lo hemos venido haciendo hasta ahora».

La actividad tenía previsto continuar al mediodía con la realización de un locro, que se iba a entregar a los vecinos como más temprano se había hecho con chocolate caliente y pastelitos.