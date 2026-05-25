María Emilia Soria conmemoró el 25 de Mayo: cómo siguen los festejos este lunes en Roca

Con una marcada convocatoria de vecinos, comunidades educativas y organizaciones civiles, Roca conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo. Las actividades oficiales comenzaron por la mañana con el tradicional Tedeum en la Catedral y el izamiento del pabellón nacional en el mástil central de Mitre y Avenida Roca.

Allí la intendenta, María Emilia Soria, encabezó el acto protocolar que contó además con la presencia de Martín Soria.

La ceremonia en el mástil central contó con el acompañamiento de diversas banderas de institución, entre las que se destacaron los CENS N° 7 y N° 30, el CET N° 1, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (con la presencia de Juan Manuel Paseiro) y el Consejo Pastoral Evangélico.

Asimismo, participaron autoridades de la Unidad Penal 5 junto a delegaciones de Adanil, A.Ro.Dia, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos (AATUA), Rosas del Valle, Conquistadores Orion Adventista, Pueblos Originarios, la agrupación Juntada Fierrera y la Asociación de Soldados Continentales por la Gesta de Malvinas.

Foto: Juan Thomes.

25 de mayo en Roca: cómo siguen las actividades este feriado

Tras los actos institucionales, la celebración se trasladó al Campo Municipal de Destreza Criolla, donde se despliega una jornada recreativa de acceso libre para toda la comunidad.

La grilla de actividades para la tarde:

Desfile de montados e izamiento de bandera.

Gran baile del Pericón Nacional coordinado por los ballets municipales de danzas.

coordinado por los ballets municipales de danzas. Peña abierta, juegos camperos y destrezas criollas en el ruedo.

Cierre con baile campero animado por El Gringo y sus Baguales.

animado por El Gringo y sus Baguales. Espacio de juegos inflables gratuitos para las infancias.

Para facilitar la llegada de los vecinos, el municipio dispuso unidades de transporte sin costo que salen desde las dársenas céntricas. Los viajes de ida se realizan de 9:00 a 13:00, mientras que los servicios de regreso desde el predio hacia el centro están programados de 18:00 a 19:30.