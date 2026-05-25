Viedma conmemoró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un llamado a la unidad y el compromiso colectivo

Hubo expresiones artísticas locales que pusieron en valor la identidad cultural, con música, danza y homenajes alusivos a la fecha. Foto: gentileza.

Viedma conmemoró este lunes el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con un acto oficial realizado en la Plaza Primera Junta, donde autoridades, instituciones educativas, fuerzas de seguridad y vecinos se reunieron para homenajear una de las fechas fundacionales de la historia argentina.

La ceremonia fue presidida por el intendente de Viedma, Marcos Castro, acompañado por la jefa de Gabinete municipal, María Eugenia Serra. También participaron legisladores provinciales, autoridades del Ejecutivo municipal, representantes de la comunidad educativa, fuerzas de seguridad, excombatientes de Malvinas, juntas vecinales, medios de comunicación y público en general.

Durante el acto se realizó el izamiento del pabellón nacional, acompañado por la entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia de Río Negro, en una jornada marcada por la reflexión sobre los valores de libertad, soberanía, unidad y construcción colectiva que inspiraron la Revolución de Mayo.

«Los mejores están acá», afirmó el jefe comunal al remarcar el potencial humano de la ciudad y el país

En su mensaje a la comunidad, Castro convocó a resignificar los principios fundacionales de la patria y proyectarlos al presente, con una mirada centrada en la construcción de consensos y el fortalecimiento del sentido de pertenencia.

«Hoy tenemos la responsabilidad de volver sobre esos principios, de profundizar qué entendemos cuando hablamos de unidad, independencia y soberanía. Tenemos que darnos cuenta de que los mejores están acá, que contamos con los recursos humanos para darle a la Argentina lo que necesita», expresó.

El intendente Marcos Castro encabezó el acto por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo en Plaza Primera Junta. Foto: gentileza.

El jefe comunal destacó además la importancia del diálogo y la convivencia democrática como base para construir futuro: «Encontrémonos, entendamos que no siempre vamos a mirar la vida de la misma manera, pero eso no debe ser un obstáculo para encontrar el destino que Viedma merece», señaló.

Asimismo, remarcó que la unidad nacional debe construirse desde lo cotidiano: “Tiene que arrancar desde nuestro barrio, desde nuestro club, desde nuestra familia, desde nuestra ciudad. Sentirnos argentinos implica sentirnos profundamente parte del lugar al que pertenecemos”.

La jornada concluyó con presentaciones artísticas que pusieron en valor la identidad cultural local. El cuerpo de danzas folklóricas ADN Calderón ofreció una presentación alusiva a la fecha patria, mientras que docentes municipales de la Subsecretaría de Cultura realizaron una intervención de tango.

Además, Mimí Nieto y Luis León, junto a Richard Fuente y Mario Krenz, interpretaron las obras «Quiero verte una vez más» y «Zorro gris», en una propuesta que combinó música, danza y tradición.