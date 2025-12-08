Cancelo y Guereña Araiz, los dueños del Zona 5 MTB Race de San Martín de los Andes

Pasó otra edición de este clásico y las victorias se fueron para Las Ovejas y Esquel.

Todos los corredores coincidieron que el nuevo circuito de Zona 5 MTB Race, que atravesó increíbles senderos y hermosas zonas del Parque Nacional Lanín, fue duro, supertécnico, pero espectacular, destacando la tremenda organización de la carrera de San Martín de los Andes. Así, con ese punto vital a favor, se llevó a cabo una nueva edición de este clásico del mountain bike, donde los ganadores de la principal fueron Diego Cancelo, de Las Ovejas, y Antonia Guereña Araiz, de Esquel.

En la categoría de 50 kilómetros, Cancelo culminó el recorrido en 2 horas, 56 minutos y 34 segundos, a muy poca diferencia del segundo y tercero, Gerardo Valentini, de Choele Choel, y Augusto Revelotti, de Junín de los Andes. Guereña Araiz realizó el recorrido en 4h18m40s. Fue escoltada por Roxana Sporle, de San Martín de los Andes, y María Julia Iribarren, de Luján, provincia de Buenos Aires.

Todos los competidores elogiaron los circuitos en la monaña neuquina.

¿Cómo terminaron en las otras divisiones?

En el circuito de 35 kilómetros, ganó Micaela Kamerbeek, de Rada Tilly, seguida por María Luján Robello de San Martín de los Andes y por Paola Lo Pinto, también de esta ciudad. Entre los caballeros, se impuso el local Compi Quehue, seguido por Paul Adrion, de El Bolsón, y por Néstor Pérez Tissera, también de San Martín de los Andes.

En la categoría E Bike cantó victoria Pablo Heuberger, de Cipolletti, seguido por Federico Pereyra y Pablo Mancini, también de esa ciudad del valle. Se habilitó un link donde se pueden consultar todos los corredores y categorías, sus tiempos y ubicaciones.

Este año Zona 5 presentó dos posibles circuitos, uno más corto, de unos 30 kilómetros, y, el más desafiante, de unos 50 kilómetros, todos increíbles, atravesando cumbres de 1.850 metros y bajadas de más de 8 kilómetros.

El cierre de la jornada se disfrutó en los jardines del complejo turístico Rincón de los Andes, al pie de la montaña y a pocos metros del lago Lácar, donde la delegación del Sernatur, Región de los Ríos, de Chile, agasajó a los competidores con cervezas y sidras de Valdiva y quesos y propuestas gastronómicas de esa bella zona que se encuentra del otro lado de la cordillera, viajando por el paso Hua Hum. Brindis, charlas, anécdotas y regalitos para cerrar esta edición de Zona 5 de la mejor manera.

Info y fotos: Zona 5 MTB Race