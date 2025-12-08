Juegos de la Araucanía 2025: todos los resultados de Río Negro y Neuquén en los primeros días de competencia

Este sábado inicio una nueva edición de los Juegos de la Araucanía 2025. La tradicional competencia juvenil se está desarrollando en La Pampa. La ceremonia inaugural se realizó este domingo en distintas ciudades que albergarán a los más de 2600 deportistas que representarán a sus provincias.

Habrán siete disciplinas que se realizarán en distintos puntos de la provincia: Santa Rosa albergará el atletismo, judo, futbol masculino y básquet masculino. En General Acha habrá acción en básquet femenino y parte del voley femenino, que también se desarrollará en Quehué y Ataliva Roca. En Miguel Riglos se llevarán adelante las pruebas de natación, Eduardo Castex recibirá al voley masculino y General Pico será sede del futbol femenino. Por último, Toay será escenario del ciclismo.

Los resultados de Río Negro

En basquet, hubo categóricas victorias. En primer turno, el masculino apabulló a Magallanes por 105-51. Luego, las damas derrotaron a Aysén por 87-34. Este lunes volverán a jugar frente a Neuquén y Santa Cruz, respectivamente. Ambos encuentros arrancan a las 17.

También hubo alegrías en futbol. Las chicas comenzaron el torneo con una sólida goleada: 9-0 a Magallanes. Volverán a jugar hoy, a partir de las 17, frente a Bío Bío. En la rama masculina, hubo una apretada victoria por 2-1 frente a Ñuble. Cerrarán el grupo de tres equipos este lunes frente a Aysén (19:00).

El voley arrancó con todo. En los dos primeros días de competencia, el femenino obtuvo tres victorias y se ubica en lo más alto de la Zona A. El domingo tuvo doble actividad: 3-0 a Magallanes y 3-1 a Tierra del Fuego. Este lunes por la mañana, volvió a ganar frente a Araucanía (3-0). Continuará su actividad el martes con dos partidos. En el masculino, hubo debut con caída frente a Chubut (0-3), pero recuperación frente a Tierra del Fuego (3-2). Volverá a jugar esta tarde frente a Los Ríos (19:00).

En atletismo, Antonella Rodríguez logró la medalla dorada en la final de los 400 metros. Además, en la prueba contrarreloj de equipos en ciclismo, Río Negro se quedó con el bronce. En natación, hubo doble podio en la prueba 50 metros Mariposa: Federico Bottos obtuvo el oro y Gonzalo Troyan el bronce.

Los resultados de Neuquén

El vóley femenino comenzó con triunfos. Inicio su camino con victoria frente a Aysén por 3-0 e hizo lo mismo contra Bío Bío (3-2). Pero este lunes sufrió su primera derrota contra Santa Cruz (2-3). Cerrará la fase de grupos con doble turno este martes: vs. Los Ríos y Chubut.

En los hombres, hay puntaje perfecto: comenzó su travesía el domingo con dos triunfos contundentes: 3-0 ante Aysén y Los Lagos. El lunes jugará la tercera fecha contra Araucanía a partir de las 17.

El básquet inició con el pie derecho. En damas, fue triunfo 63-57 ante Los Lagos. Su próxima presentación será este lunes frente a La Pampa. En masculino, hubo categórica victoria frente a Aysén: 119-50. Hoy se verá las caras contra Río Negro (17:00)

Por último, el futbol también empezó con sonrisa. Los chicos golearon 3-0 a Los Lagos y jugarán contra Magallanes por la 2° fecha. En el femenino, fue empate 2-2 frente a Bío Bío. El próximo desafío será este lunes también ante Magallanes a las 17.