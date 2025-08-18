Carlos Alcaraz se quedó con el Masters 1000 de Cincinnati tras el abandono de Jannik Sinner

El español Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinnati por primera vez en su carrera tras el temprano abandono del italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo y defensor del título.

Sinner decidió retirarse de la cancha ya que no se sentía bien cuando caía por 5-0 en el primer set, luego de solo 23 minutos. «Lo siento Jannik«, escribió Alcaraz en la cámara de televisión una vez terminada la final.

«Desde ayer no me sentía bien. Pensé que me recuperaría durante la noche, pero empeoré», reveló Sinner después del retiro y agregó: «Aun así quise salir a la cancha para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más».

El italiano también destacó que el torneo estadounidense fue uno de los «más calurosos» en los que ha participado, una situación que ha generado desmayos en jugadores y aficionados. «De verdad, lo lamento mucho. Sé que quizá algunos de ustedes tenían que trabajar o hacer otras cosas, y aun así vinieron, así que lo siento de corazón», expresó.

Además, felicitó a Alcaraz por el triunfo: «Otro título, aunque no de la manera que querías, pero es increíble el nivel que estás mostrando. Tú y tu equipo lo están haciendo fenomenal. Te deseo lo mejor para el Abierto de Estados Unidos y para el resto de la temporada».

El antecedente entre Alcaraz y Sinner

Hace un mes se habían enfrentado en la final de Wimbledon, en la que se impuso el italiano. Justamente, sus tres enfrentamientos previos en esta temporada también habían sido en finales: Roma y Roland Garros quedaron en poder de Alcaraz y el Grand Slam británico que ganó el número uno.

Sin embargo, la jornada de hoy no fue la mejor del italiano que abandonó antes de que finalice el primer capítulo. De esta manera, Alcaraz agrega el título de Cincinnati a sus vitrinas su sexto del año después de haber conquistado Rotterdam, Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen’s