Hay Cuti para rato: Cristian Romero renovó su contrato con Tottenham por cuatro años

Cuando terminó la temporada pasada, en la Tottenham se consagró campeón de la UEFA Europa League, todo parecía indicar que Cristian Cuti Romero buscaría nuevos destinos. Sin embargo, el defensor de la Selección Argentina no solo se quedó en el conjunto inglés y es el nuevo capitán, sino que ahora renovó su contrato hasta 2029.

El zaguero campeón del mundo en Qatar 2022 estaba en el rada del Atlético Madrid, pero el acuerdo nunca estuvo cerca de concretarse. Por lo que al inicio de esta nueva temporada, Romero decidió quedarse en los Spurs.

Justamente, Cuti fue titular y jugó todos los minutos en los dos primeros partidos de la temporada: la Supercopa de la UEFA en la que convirtió un gol en el empate 2-2 ante PSG (Tottenham cayó en la definición por penales) y el triunfo 3-0 contra Burnley en el inicio de la Premier League.

«Estoy muy contento de ser el primer capitán de este equipo. Es increíble y una gran responsabilidad. Nada cambia, ya que siempre hablo con mis compañeros antes de entrenar. Llevo cinco temporadas en el club y estoy muy contento de ser el capitán de este hermoso club», había comentado Romero.

En ese sentido, agregó que «hablé mucho con el director técnico antes de la temporada. Es un buen entrenador y le agradecí por la capitanía».

Qué dijo el entrenador del Cuti Romero tras su renovación

«Cuti es uno de esos líderes que no necesitan hablar todo el tiempo. Su presencia, su intensidad, su forma de defender: eso es liderazgo puro. Cuando entramos al campo, el equipo siente su energía. Y eso no se entrena, se nace con eso», comentó Thomas Frank, el nuevo director técnico de Tottenham, antes del inicio de la temporada.

Y remarcó que «no es solo un gran defensor, es un competidor total. Nos hace mejores cada día».

Cabe recordar que el cordobés llegó a Tottenham en 2021 con 23 años recién cumplidos. A los 27 es líder indiscutido, capitán y extendió su vínculo por cuatro años más.