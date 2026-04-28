Cerúndolo perdió ante Blockx, estalló de bronca y quedó afuera del Madrid Open



Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Madrid Open tras caer en sets corridos frente al belga Alexander Blockx, una de las grandes sorpresas del torneo. El marcador final fue 7-6(8) y 6-2 en favor del joven de 21 años, actual número 69 del ranking, que sigue consolidándose como una de las revelaciones del circuito tras vencer a Felix Auger Aliassime en la tercera ronda.

El primer set fue sumamente parejo y se definió en el tie-break, donde el argentino llegó a disponer de cuatro set points pero no logró convertirlos. Finalmente,Blockx se impuso por 10-8 tras casi una hora de juego.

EL DESCARGO DE FRAN. 🤬



🇦🇷 Cerúndolo cedió el primer set ante 🇧🇪 Blockx luego de cuatro set points.



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Ese desenlace impactó de lleno en el rendimiento de Cerúndolo, quien llegaba con confianza tras vencer al italiano Luciano Darderi en la ronda previa. Visiblemente frustrado por haber dejado escapar el primer parcial, el argentino no logró canalizar su enojo y terminó descargándolo contra su raqueta, que destrozó tras varios golpes contra el polvo de ladrillo del Arantxa Sánchez Stadium.

El segundo parcial comenzó de la peor manera para el porteño: Blockx le quebró el servicio en el segundo game para adelantarse 2-0. El argentino tuvo inmediatamente oportunidades para recuperar el quiebre, pero nuevamente no logró capitalizarlas y el belga consolidó la ventaja para colocarse 3-0, marcando una diferencia que sería determinante.

A partir de ese momento, ambos sostuvieron sus turnos de saque hasta el 5-2 y, cuando el partido entró en su tramo final, el belga volvió a golpear: quebró por segunda vez, esta vez en 40-15, y selló el 6-2 definitivo sin dejar margen para la reacción.

La derrota tiene consecuencias importantes para el argentino, que defendía semifinales en Madrid y ahora podría retroceder en el ranking. Además, su posición como mejor sudamericano clasificado queda en riesgo, con Tomás Etcheverry al acecho. Por su parte, el platense cayó ante Artur Fils por la mañana y con estas derrotas ya no hay argentinos en el certamen.