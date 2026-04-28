Tomás Etcheverry afuera del Madrid Open: cayó ante Fils en octavos de final

Tomás Etcheverry se despidió del Madrid Open en octavos de final. El platense cayó ante el francés Arthur Fils por 6-3 y 6-4, en una hora y treinta minutos. Esta tarde Francisco Cerúndolo buscará su pasaje a cuartos de final.

Etcheverry construyó dos sets sólidos, pero la contundencia de su rival terminó hizo la diferencia. En la primera manga, Fils necesitó un solo quiebre para inclinar la balanza.

En la primera manga, el argentino sufrió un solo quiebre, pero fue suficiente para que el francés se lo quedara por 6-3. Ya en el segundo parcial, Fils le rompió el saque a Etcheverry en el primer game de juego y ahí a partir de ahí lo dominó. Pudo cambiar la historia si el platense lograba aprovechar un triple break en contra, pero no lo pudo aprovechar y el galo lo cerró 6-4.

Más allá de la eliminación, el balance es positivo para el platense. La actuación en Madrid le permitirá sumar puntos importantes y consolidarse dentro del Top 30 del ranking ATP, con la posibilidad de alcanzar su mejor ubicación histórica en la próxima actualización.

El próximo desafío para Etcheverry será el Masters 1000 de Roma, que comenzará la próxima semana, donde buscará dar un paso más y quebrar la barrera de los octavos de final en torneos de esta categoría.

El único argentino que queda en carrera en la Caja Mágica es Francisco Cerúndolo, que esta tarde, desde las 14, se enfrentará al belga Alexander Blockx por un lugar en los cuartos de final del torneo.

Con información de ESPN