Cerúndolo y Etcheverry juegan los octavos del Masters 1000 de Miami: partidos y horarios
Los tenistas argentinos salen a la cancha para buscar un lugar en los cuartos de final del Miami Open. Mirá acá los cruces y el cronograma de la jornada.
Este martes se disputarán los octavos de final del Masters 1000 de Miami, que tiene a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como grandes protagonistas. Los tenistas albicelestes buscarán meterse entre los 8 mejores del certamen.
Etcheverry (32°) será el primero en saltar a la cancha. El platense, que en el camino dejó afuera al belga Bergs y el español Jodar, tendrá un difícil duelo ante el estadounidense Tommy Paul (23°). El duelo comenzará no antes de las 15 y será el primer enfrentamiento entre ambos. El Retu ya completó un gran torneo, donde por primera vez se metió a los octavos de final de un Masters 1000.
Por otro lado, Francisco Cerúndolo viene de ganar un partidazo ante el ruso Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5, que había sido finalista de Indian Wells hace unos días. No antes de las 20, el 19° del ranking se medirá ante el francés Ugo Humbert (34°). Será el tercer choque entre ambos, con un historial empatado en un triunfo por lado. De avanzar, el bonaerense defenderá los puntos obtenidos en 2024, donde cayó en cuartos frente a Dimitrov.
El partido del día lo protagonizará Janick Sinner ante el estadounidense Michelsen (40°). El italiano, número 2 del mundo, salió campeón en Indian Wells y es el gran candidato al título luego de la eliminación de Alcaraz. El tenista de 24 años busca su segunda coronación en Miami, tras la consagración en la edición de 2024.
Toda la jornada del Miami Open se podrá seguir a través de la pantalla de ESPN y Disney+ Premium. Los horarios corresponden a Argentina.
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