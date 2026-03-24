Con Messi, la Selección Argentina arranca la preparación para el Mundial en la fecha FIFA

La Selección Argentina puso primera de cara a la fecha FIFA en la que enfrentará a Mauritania y Zambia en La Bombonera. La mayoría de los convocados por Lionel Scaloni arribó durante el lunes y, en la madrugada de este martes, fue el turno del capitán, Lionel Messi.

El rosarino aterrizó a las 6:48 en el Aeropuerto de Ezeiza tras un vuelo procedente de Florida y se trasladó directamente al predio de la AFA, donde se sumó al plantel. Por la tarde, desde las 17, realizará su primera práctica a puertas cerradas bajo las órdenes de Scaloni.

Messi llega en óptimas condiciones físicas. Viene de jugar los 90 minutos en la victoria del Inter Miami por 3-2 ante New York City FC, donde marcó un golazo de tiro libre y terminó sin molestias.

Su regreso se da en una ventana FIFA reconfigurada. La cancelación de la Finalissima ante España en Lusail, por los conflictos en Medio Oriente, y la imposibilidad reglamentaria de enfrentar a Guatemala obligaron a la AFA a reorganizar la agenda.

¡MESSI LLEGÓ AL PAÍS! El 10 de la Selección ya aterrizó en territorio argentino para sumarse a la preparación para los amistosos ante Mauritania y Zambia.



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Así, se programó una doble fecha ante dos selecciones africanas, con ambos partidos en la Bombonera, para que el público argentino pueda despedir a los campeones del mundo antes del inicio del Mundial 2026.

El regreso de Messi siempre genera expectativa, pero esta vez tiene un valor especial. El partido ante Zambia, el 31 de marzo, podría ser el último que dispute en el país antes de la Copa del Mundo. Una despedida que promete un clima cargado de emoción.

Con la llegada del capitán, Scaloni ya cuenta con todo el plantel. También se sumaron Julián Álvarez, Nahuel Molina, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Valentín Barco, los últimos en arribar. El equipo ya trabaja con la mira puesta en los dos ensayos finales antes de la gran cita.

El cronograma de la Selección Argentina

Los entrenamientos comenzarán esta tarde en el Predio Lionel Andrés Messi. Allí el seleccionado iniciará la preparación para los partidos de esta ventana internacional.

El miércoles el equipo continuará con los trabajos, aunque todavía no se confirmaron los horarios. La actividad seguirá el jueves. Ese día, además, Scaloni brindará una conferencia de prensa.

Esas dos jornadas serán las primeras en las que el entrenador tendrá a todo el plantel a disposición durante esta fecha FIFA. El viernes llegará el primer compromiso de la Albiceleste. Argentina enfrentará a Mauritania, que se ubica en el puesto 115 del ranking FIFA.

Cuánto salen las entradas para ver a la Selección Argentina en la Bombonera

Populares: $90.000 (menores hasta 10 años, $25.000)

$90.000 (menores hasta 10 años, $25.000) Platea Alta K: $150.000

$150.000 Platea Alta H-I-J-F-G: $200.000

$200.000 Platea Media C-D-M: $330.000

$330.000 Platea Media A-B y Platea Baja L: $350.000

$350.000 Platea Preferencial: $490.000

Los convocados por Lionel Scaloni para los amistosos de la Selección Argentina

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martinez Quarta (River Plate), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).