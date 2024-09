Chiquito Romero es baja en Boca y no estará contra Talleres por Copa Argentina

Romero se retiró lesionado en el hombro derecho y no jugará ante Talleres en Mendoza.

Boca se enfrentará este sábado con Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina. Y una de las grandes dudas de Diego Martínez estaba en el puesto de arquero entre Sergio Romero y Leandro Brey.

Y es que, tras sufrir un fuerte golpe en el hombro derecho contra Rosario Central, el ex Manchester United pasó a ser duda para este partido. Y ahora, ya se sabe quién estará atajando el fin de semana en Mendoza.

El técnico Diego Martínez decidió que Leandro Brey sea el arquero para el partido entre Boca y Talleres por Copa Argentina. Y de esta manera, el juvenil reemplazará a Chiquito debido a su molestia en el hombro derecho.

Chiquito tuvo que ser reemplazo por Brey en el final del partido con Rosario Central.

Brey, habitual suplente, fue el encargado de custodiar los tres palos durante el último tramo del encuentro ante Rosario Central por la fecha 13 de la Liga Profesional. El ex-Los Andes no desaprovechó la oportunidad y se lució con una salvada clave contra Marco Ruben, que sirvió para asegurar el triunfo 2-1 del Xeneize, que no perdió ningún partido en su casa en todo el 2024.

Durante la semana, el arquero titular de Boca se realizó estudios. Y estos arrojaron que Romero no tenía lesión en su hombro derecho. Sin embargo, al no estar en plenitud de sus condiciones, el cuerpo técnico decidió que Brey aparezca en el once inicial frente a la T.

De esta manera, ni siquiera viajará a Mendoza así pone de lleno el foco en recuperarse y poder llegar ante Racing.

Las bajas de Boca ante Talleres por Copa Argentina

El DT Diego Martínez tiene pensado varios cambios, uno por línea específicamente, de cara al encuentro en Mendoza.

No estarán disponibles el peruano Luis Advíncula y los uruguayos Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi, convocados por sus respectivas selecciones nacionales para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Tampoco aparecerán entre los concentrados Marcos Rojo, quien arrastra una sobrecarga en el isquiotibial, y Edinson Cavani, que todavía están en plena recuperación de un desgarro en el sóleo.

La idea de Martínez es que ambos lleguen al Superclásico con River en La Bombonera.