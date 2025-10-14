El ex arquero de la Selección Argentina se despide del Xeneize tras un regular paso, que se vio manchado por incidentes con hinchas tras un Superclásico. Los detalles.

Chiquito Romero se va de Boca: jugará en Argentinos y podrá disputar el torneo y la Copa Argentina

En las próximas horas, Sergio Romero se convertirá en refuerzo de Argentinos Juniors. El ex arquero de la Selección Argentina se desvinculará de Boca y se pondrá a disposición de Nicolás Diez, el DT del Bicho.

Chiquito llega al club de La Paternal tras la ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Diego «El ruso» Rodríguez en el partido del pasado fin de semana entre Argentinos y Defensa. Tras la grave lesión, está previsto que el ex arquero de Independiente regrese a las canchas a mediados de 2026.

En principio, Sergio Romero firmaría hasta diciembre, aunque faltan pulir algunos detalles entre las instituciones. Desde Boca no pusieron trabas para su salida, ya que no es tenido en cuenta desde su pelea con hinchas en el Superclásico de octubre de 2024. El último encuentro de «Chiquito» fue en noviembre de 2024, cuando atajó en el empate de Boca frente a Huracán. Además, el Xeneize se desprenderá de uno de los salarios más caros del plantel, ya que el mismo asciende a 1,5 millones de dólares anuales.

Según TyC Sports, Romero podrá atajar en el Clausura. En principio, se pensaba que no podría jugar por el campeonato argentino porque ya había pasado más del 70% del torneo. Pero desde AFA dieron el visto bueno, argumentando que todavía no se cumplió ese porcentaje debido a los playoffs.

Uno de los motivos del interés del Bicho en el ex Boca son los penales. El club de La Paternal viene de quedar eliminado en los últimos tres torneos desde los 12 pasos y desea cortar esa racha con un arquero especialista: en su paso por el Xeneize, atajó 14 de 32 penales.

Además, fue escogido por su experiencia, ya que en el plantel cuentan con dos arqueros juveniles y deseaban finalizar la temporada con un arquero de jerarquía. Argentinos se ubica 9° en la zona A, está en puestos de Sudamericana en la tabla anual y el próximo jueves 23 jugará las semifinales de Copa Argentina frente a Belgrano.

Baja sensible para Boca: Alan Velasco se lesionó y se perderá lo que resta del torneo Clausura

Boca emitió un parte médico y confirmó la lesión de Alan Velasco. El futbolista del Xeneize «sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha«, comunicó el club a través de sus redes sociales.

En medio de días de duelo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el equipo xeneize pierde a una pieza clave. La lesión de Velasco se produjo en una práctica de futbol el miércoles pasado, en un choque desafortunado con Tomás Belmonte. Posteriormente, se le vio al ex Independiente con una férula en la pierna que indicaba lo peor.

Según lo previsto, el enganche estaría fuera de la canchas por un mes y medio y podría perderse todo lo que resta del Torneo Clausura, ya que Boca cierra su participación en la fase de grupos el 16 de noviembre cuando reciba a Tigre. A partir de ahí, la cantidad de partidos del club de la Ribera depende de su desempeño en los playoffs.