La Selección Argentina se enfrenta a Puerto Rico, con Messi en duda: horario, formaciones y TV

Este martes, la albiceleste jugará su segundo amistoso y se dará el debut en la Selección de algunos futbolistas. La presencia de Messi en duda. Los detalles.

Argentina vs Puerto Rico: horario, formaciones y TV del segundo amistoso de la albiceleste

La Selección Argentina se enfrenta este martes a Puerto Rico por el segundo amistoso de la fecha FIFA de octubre. El encuentro se disputará este martes en el Chase Stadium de Miami y será la primera vez en la historia que se crucen estos seleccionados.

Para el partido contra los boricuas, Lionel Scaloni tiene en mente darle rodaje a todos los futbolistas citados que no tuvieron minutos frente a Venezuela. La idea del DT es iniciar con un once alternativo y probar futbolistas que no son habitualmente convocados. Se esperan los debuts de José López y Lautaro Rivero.

La presencia de Lionel Messi no está garantizada: el cuerpo médico le hará evaluaciones físicas, para decidir si juega o no. El capitán de la albiceleste no estuvo presente frente a Venezuela y tuvo una gran actuación con Inter Miami, en la goleada 4-0 de las «Garzas» sobre Atlanta United.

¿Cómo llega Puerto Rico a este amistoso?

Está más que claro que Puerto Rico es un rival menor para la Selección Argentina. La selección de Centroamérica nunca disputó un mundial y ya está eliminado de la cita mundialista de 2026, tras quedar afuera en la segunda ronda de las eliminatorias de Concacaf.

Para los boricuas, será el partido más importante de su historia por diferentes razones: medirse frente al campeón del mundo y jugar frente a Messi, quien está en duda para el duelo.

Formaciones, hora y TV

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.

Horario: 21.

TV: Tyc Sports y Telefe.