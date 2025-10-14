¿Quién manda en Alpine?, el interrogante que desvela a Colapinto para seguir en la Fórmula 1

Desde que Oliver Oakes dejó Alpine, durante el mes de mayo, justo cuando Franco Colapinto reemplazó a Jack Doohan y volvió a la Fórmula 1, la estructura del equipo quedó sin un jefe, mas allá de que Flavio Briatore, desde su rol de asesor, tomó el control y se convirtió en la figura que marca el rumbo dentro de la escudería.

En septiembre se sumó Steve Nielsen como director general y ahora se encargó de aclarar que «Flavio es el líder». ¿Qué función cumple Nielsen? Se puso al hombro la fábrica de la escudería en Inglaterra. «Yo dirijo Enstone y todo lo que conlleva, y así avanzamos», reconoció en una entrevista con Motorsport.

El nuevo director general asumió ser quien se encarga de llevar las riendas de la diaria y representar públicamente a Alpine, pero al mismo tiempo dejó claro que Briatore es quien toma las decisiones más importantes. Entre ellas, por supuesto, si va a mantener a Colapinto como piloto junto a Pierre Gasly en 2026.

Una «sociedad» que ya estuvo en Benetton

En Benetton y durante la época dorada con el bicampeonato de 2005 y 2006 de la mano de Fernando Alonso en Renault, Nielsen trabajó en Enstone como director deportivo. “Se siente un poco como volver a la antigua escuela”, describió, más allá de destacar que ahora, pasado el tiempo, «hay mucho que aprender».

Nielsen se sumó en septiembre y su trabajo principal está en la fábrica de Enstone. (Archivo)

«Algunas áreas son inmediatamente familiares, pero parecen un poco más pequeñas de lo que recordaba. Al mismo tiempo hay cosas nuevas. Es realmente agradable estar aquí de nuevo. Me han recibido muy cordialmente. Encuentro viejos conocidos, pero también muchas caras nuevas, lo cual también es bueno», agregó.

Todas las fichas puestas en el motor Mercedes

Tras algunas semanas en el cargo, Steve Nielsen destacó el potencial del equipo. «Enstone es un lugar fantástico con mucho talento», dijo, aunque admitió que los resultados actuales no reflejan eso. Pero el 2026 se ve con buenos ojos en Alpine, entre el motor Mercedes, al que se le ponen todas las fichas, el nuevo reglamento. ¿Coalpinto? Parece que sí, aunque falta un pequeño detalle: la confirmación de Briatore, el líder.